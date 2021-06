Vedle účasti na Karjala Cupu a Českých hrách bojoval až do poslední chvíle o místo v kádru na mistrovství světa. Vyřazen byl až krátce před odjezdem do Rigy. „Moc jsem ale nepočítal s tím, že bych jel,“ prozradil Šimon Stránský.

Takže jste vyřazení z týmu už vstřebal?

Jo, vstřebal. Sice jsem s tím nepočítal, ale jsem rád, že jsem ve výběru byl tak dlouho. Vlastně jsem vydržel skoro až do šampionátu. Byla to ale ohromná zkušenost, věřím, že jsem na trenéry udělal dojem a příští rok by to mohlo vyjít.

Mrzelo to, když šlo o tak krajní chvíli?

Trochu ano, vidina mistrovství byla, ale věděl jsem, že přijedou kluci z NHL a bude hrozně těžké se dostat do těch pěti lajn. Po zápase se Švédy na Českých hrách si mě a Dominika Mašína trenér zavolal, ten den přijel Kuba Vrána, a řekl, že nás musí vyřadit.

Měl člověk v hlavě, že v týmu je i bratr Matěj?

Určitě, ale prostě to beru tak, že to nevyšlo a musím věřit v úspěch příští rok nebo v dalších letech.

Sledujete teď i kvůli Matějovi šampionát?

Samozřejmě. My se dívali s taťkou každý rok, teď je to možná i s větším zaujetím, když je tam brácha. A fandíme víc. On sám neodehrál špatné zápasy, věřím, že jeho výkony půjdou ještě nahoru a bude dávat góly. Jsme spolu denně v kontaktu, ale moc do detailů to nerozebíráme. Spíše jen, jak se daří a tak. Nic víc.

Hecujete ho?

Ani moc ne. Myslím, že dosud ještě nebylo třeba. To až teď když půjde do tuhého.

Když se vrátíme k vám, jak hodnotíte z vlastního pohledu sezonu? Z týmového hlediska to nebylo nic moc, že?

Z pozice týmu to bylo špatné, pokud jde o mě, tak nevím. Asi nahoru dolů, jak na houpačce. Začátek celkem dobrý, pak jsme ale začali dost prohrávat, nedařilo se ani mně. V prosinci byla kvůli covidu třítýdenní pauza, to také moc nepomohlo. Byla to těžká a zvláštní sezona, tak jako pro všechny. Složitě se mi to hodnotí. Na druhé straně dobrá zkušenost a vím, do čeho jdu, a co od toho očekávat, takže doufám v lepší sezonu.

V minulosti jste hrál v Kanadě. Bylo Finsko jiné?

Rozdíl tam byl, i když třeba proti nám zase tolik ne. Přece jen Kanada je daleko, je to jiný svět. Kulturně, sportovně a tak. I Finové mají své zvyky, ale myslím, že život tam byl fajn, užíval jsem si to. Oni tam jsou hrozně hodní, takoví svoji. Naproti tomu hokejově je to dost odlišné. Hra rychlá, nahoru dolů, nikdo nevypustí jediný souboj.

Co vás na životě ve Finsku zaujalo?

Město Mikkelin má asi čtyřicet tisíc obyvatel, takže je menší, ale hezké, útulné, je tam vše, co potřebuji. I restaurace dobré. Kolem jsou jezera, takže krásná příroda a vždy se dalo něco vymyslet. Já tam byl spokojený, ale jsem takový, že k tomu nepotřebuji New York. (posměje se) Hlavní jsou restaurace a to, že se dá něco podniknout. A co mě zaujalo? Že tam jezdí na kole za jakéhokoliv počasí. Ráno je třeba minus dvacet, sníh, ale oni sednou na kolo a jedou do práce. To jsem koukal. Finové hodně sportují a hýbou se.

Vy jste na kole nejezdil na halu?

To ne. Já jsem rád, že mám auto. (usmívá se) Tak jsem za tmy vstal, oškrábal auto a jel na trénink. To mi stačilo.

S pověstnou tmou jste se vyrovnával jak?

S tím problém nemám, nijak mi to nevadilo. Rád se prospím, takže se mi ráno hůř vstávalo, ale člověk si po chvilce zvykne.

Z vašich slov šlo vyčíst, že v Jukuritu strávíte další rok.

Ano. Už loni jsem podepsal smlouvu na dva roky, takže jsem s tím počítal, i když po sezoně se něco řešilo, jelikož nám vyměnili trenéra. Neměl jsem úplně jistotu, ale teď to převzal Olli Jokinen, se kterým jsem hovořil a řekl, že se mnou počítá do týmu.

Jaké je to, když vás trénuje taková osobnost?

Já věřím, že to bude super, moc se těším. Trenérských zkušeností moc nemá, ale hráč to byl skvělý, takže věřím, že si to sedne. Když jsem s ním mluvil, jeho vize mě zaujala, líbila se mi, tak snad to tak bude i v reálu.