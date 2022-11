VIDEO: Hra, výsledky i soupeř. Fanoušci valí na Vítky, bude se Spartou plný dům?

„Od začátku do konce jsme si šli za tím, co jsme chtěli. To se splnilo, máme tři body, takže super,“ byl rád Lakatoš, který se nad svým počinem moc nepozastavoval. „Je naše práce, abychom dávali góly v přesilovkách. Při hře pět na pět tolik šancí není a speciální týmy rozhodují. Každé mužstvo si tím pomůže a nakopne se,“ doplnil s dvanácti zásahy nejlepší střelec a zároveň nejproduktivnější hráč celé soutěže (12+9).

Přitom vše mohlo být jinak, kdyby Sparta proměnila na začátku závěrečné desetiminutovky svou početní výhodu. Ovšem jakou… Erik Thorell upadl po podražení Petra Gewieseho, které se podle závěrů na kostce ukázalo být minimálně pochybné. Ostravané za podpory a pískotu devíti tisíc fanoušků v hale oslabení přežili. Vzápětí – navzdory nevoli hostujícího tábora – putoval na trestnou lavici za faul na Fridricha Polášek a Vítkovice výhodu využily.

„Něco jsme si tam řekli, ono to pak bylo trochu jinak, ale naštěstí to vyšlo,“ pousmál se Lakatoš. „To je hokej, patří to k tomu. Stává se to a musíme se s tím vypořádat. My to zvládli lépe, než soupeř,“ komentoval výroky sudích. „Nebudu se vyjadřovat k rozhodčím,“ prohlásil jasně obránce Sparty Michal Kempný.

„Chtěli jsme vyhrát, protože body potřebujeme. Nemůžu upřít bojovnost celého týmu. Šlapali jsme, makali, dřeli, ale bohužel dva góly v oslabení, na konci nevyužitá přesilovka… To rozhodlo,“ pokračoval zklamaně Kempný s tím, že vnímá boj i o osud trenérů. „Je to pochopitelné. Když výsledky nejsou, přijdou změny,“ dodal.

Lakatoš neskrýval nadšení i z kulisy v Ostravar Aréně. „Úžasný zážitek, fantastická, hnalo nás to dopředu. Lidi si zasloužili, abychom vyhráli za tři body,“ uzavřel Lakatoš.

Ohlasy trenérů:



Miloš Holaň (trenér Vítkovic): „Doufám, že si nikdo nemyslel, že Sparta, i když je v tomto rozpoložení, je slabý soupeř. Naopak. Zodpovědně jsme se připravovali, vyšel nám start, zužitkovali jsme přesilovou hru a to i s tou poslední zápas rozhodlo. Souhlasím, že šance Sparty byly tutové, ale Stezka byl fantastický. Předvedl neuvěřitelný výkon a atmosféra, která tu byla, vtáhla každého. Divákům chceme poděkovat, protože šedesát minut byli pověstný šestý hráč navíc.“



Pavel Patera (trenér Sparty): „Do zápasu jsme vstoupili špatně, protože hned v první minutě jsme udělali faul a vzápětí inkasovali. Nastartovali jsme Vítkovice, ale pak jsme se dostali do zápasu, tlačili se do brány. Myslím si, že jsme měli i více tutových šancí, ale bohužel rozhodly speciální formace. V nich byly Vítkovice dneska lepší.“

Vítkovice Ridera – Sparta Praha 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Lakatoš (Krieger, Bukarts), 37. Fridrich (Lakatoš), 58. Lakatoš (Gewiese, Bukarts) – 14. E. Thorell (G. Thorell, Jandus), 43. Buchtele (Kempný). Rozhodčí: Kika, Obadal – Gebauer, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 9095.

Vítkovice: Stezka – Gewiese, Grman, Koch, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, D. Krenželok – Bukarts, Krieger, R. Půček – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Trenér: Holaň a Philipp.

Sparta Praha: Kořenář – Krejčík, Moravčík, Kempný, Polášek, Němeček, Mikliš, Jandus – Horák, Sobotka, Řepík – E. Thorell, G. Thorell, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Konečný – Safin, M. Vitouch, Hauser. Trenér: Patera a Martinec.