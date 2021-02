Oba týmy vletěly do zápasu hned od úvodních vteřin a na ledě byl k vidění svižný hokej. Hrálo se nahoru dolů, ani jeden z brankářů se nenudil, nicméně na vyloženou šanci se čekalo až do 11. minuty, kdy domácí Mikyska nastřelil tyč Salákovy svatyně. Na bezbrankovém skóre nic nezměnila ani přesilová hra na každé straně.

Podobná hra byla k vidění i ve druhé třetině, jen více možností měli domácí. Salák se musel několikrát pořádně snažit, aby neinkasoval. Jednou mu pomohlo i štěstí, když Irgl před odkrytou brankou promáchl, puk vzápětí mohl uklidit Stach, ale minul.

Nadějné příležitosti měly oba týmy i na začátku třetí třetiny, ujala se ale až ta ze strany Sparty ve 46. minutě, když Svobodu po závaru překonal Košťálek. Trefu ale musel potvrdit videorozhodčí. Vedení Pražanů však vydrželo jen necelé dvě minuty, než se nenápadnou ranou od modré čáry prosadil Galvinš, který se za Vítkovice trefil vůbec poprvé. Stejně jako první kanadský bod si v ostravském dresu připsala nedávná posila, útočník Rob Flick.

Vítkovice si poté vytvořily několik slibných šancí, ale podruhé Saláka prostřelit nedokázaly. Naopak pět a půl minuty před koncem dorazil za Svobodu puk Pech. Jak se později ukázalo, i přes závěrečnou snahu domácích šlo o vítěznou branku.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Jsem rád, že po výprasku v Třinci jsme byli schopní se výborně připravit. Myslím si, že jsme byli i lepším mužstvem. Měli jsme výborný pohyb, vyhrávali jsme osobní souboje, ale trápí nás produktivita. Druhý zápas po sobě zase jeden gól, máme přesilovky a neodskočíme tam soupeři. Takže pochvala za dobře odvedenou práci, ale je to vniveč, protože nemáme body. Minimálně bod jsme si ze zápasu odnést měli. Je to škoda."

Miloslav Hořava (Sparta): "Byl to ohromně těžký zápas. Bylo to hodně upracované a jsme hrozně rádi za tři body. Rozhodovaly maličkosti, prostě se to odrazilo k nám. První gól jsme dali z dorážky, Vítkovice pak měly snad čtyřikrát, pětkrát prázdnou branku, ale netrefily to. Dnes ta hrana mezi úspěchem a neúspěchem byla tenká, ještě tenčí než normálně."

Vítkovice Ridera – Sparta Praha 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 48. Galvinš (Flick) – 46. Košťálek (Polášek), 55. Pech (Buchtele, Košťálek). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Lučan, Kis. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Bez diváků.

Vítkovice: M. Svoboda – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, L. Doudera, R. Černý – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Svačina, Stach, Irgl – Mallet, Flick, Kalus – Fridrich, Mikyska, Dej. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Sparta Praha: Salák – O. Němec, Kalina, Košťálek, Polášek, Dvořák, Jandus – Forman, Horák, Řepík – Rousek, Sukeľ, D. Tomášek – Buchtele, Pech, Říčka – Dvořáček, Vitouch, Kudrna – Zikmund. Trenéři: Jandač a Hořava.