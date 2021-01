Duel rozhodl ve 34. minutě v početní výhodě Martin Zaťovič. A v tom byl rozdíl. „Nepomůžeme si přesilovkami. Celkově máme slabé zakončení i produktivitu, což mě trápí a je to v posledních zápasech naším velkým problémem. Máme malý tlak do brány. Musíme na tom každý den makat, víc se tam tlačit a jít si za gólem,“ nastínil recept trenér Vítkovic Miloš Holaň, jehož svěřenci skórovali v posledních třech utkáních jen třikrát.

Přitom defenziva pracovala až na onen jeden moment příkladně. „S ní jsem spokojený, při hře pět na pět jsme nedostali ani gól, což je velké zlepšení třeba oproti předchozímu zápasu se Spartou. Až na jedno jsme zvládli i oslabení, bohužel jsme nestačili pokrýt odražený puk. Je to škoda,“ podotkl Holaň.

Co mu však přidělává vrásky, je stav kádru. Ve velké formě hrající útočník, nejlepší střelec týmu a reprezentant Dominik Lakatoš včera ze zdravotních důvodů odstoupil už po první třetině.

„Nevím, co se stalo, nechci to komentovat, abych neřekl něco, co není pravda. Akorát mám informaci, že nemůže ohnout zápěstí. Ale nebudu dávat diagnózu. Víc budu vědět po vyšetření,“ přiznal Holaň s tím, že tým jej poté pochopitelně postrádal.

„Snad jako jedinému se mu teď daří. Chyběl nám pak hlavně v přesilovkách, ale nejen v nich. Je to hráč, který je nasazován i na oslabení, na buly. Ale zapojit se teď musí i ostatní,“ doplnil.

A druhý problém se jmenuje Rostislav Marosz. Stěžejní útočník má v Ostravě hostování jen do 5. ledna, takže poslední utkání by měl odehrát v neděli v Českých Budějovicích. Pak se s největší pravděpodobností přesune zpět do prvoligového Kladna. „Je to na Kladnu. My máme obrovský zájem ho udržet, ale dohoda je jasná, takže nemůžeme s tím nic udělat,“ pokrčil rameny Holaň.

Tématem je tak i v Ostravě snaha o posílení. „To není o pokoušení se, my musíme něco udělat,“ řekl rázně Holaň. „Jde o druhého centra, potažmo někdy i prvního, klíčového hráče i do přesilových her, takže by šlo o obrovskou ztrátu a je nutné udělat maximum pro to, abychom někoho přivedli,“ měl jasno, že odchod Marosze způsobí v mužstvu díru.

„S vedením na tom pracujeme, máme vytipována jména, ale není to teď jednoduché. Jsou různé varianty, poohlížíme se i v zahraničí, ale jak to dopadne, to sami nevíme,“ vysvětlil Holaň.

Vítkovice nově zkouší obránce Lukáše Douderu. Proti Brnu odehrál dvě minuty. „Na pozici sedmého beka je tu s Robertem Černým. Není to jednoduché, hrajeme na šest beků, ale párkrát jsme ho tam poslali. Je tu na měsíc, pro mě je to nový člen týmu, tak uvidíme, jak bude pracovat v tréninku,“ uzavřel Miloš Holaň.