Slovensko má jasno, kdo ho bude reprezentovat na nadcházejícím 87. hokejovém mistrovství světa, které od pátku hostí Praha a Ostrava. Hlavní tahák „ostravské“ skupiny prohrál v úterý 2:6 s USA, poté generální manažer Miroslav Šatan předstoupil před novináře a vysvětloval důvody, proč se na vrcholném turnaji nepředstaví Róbert Lantoši, Samuel Takáč, nebo Rayen Petrovický. Už dříve z nominace vypadl třeba útočník Hradce Králové Oliver Okuliar, který má přitom podepsáno v NHL.

Slovenský reprezentant Róbert Lantoši po boku trenéra Craiga Ramseyho. | Foto: Profimedia

Sestava kouče Craiga Ramsayho obsahuje tři brankáře, osm obránců a čtrnáct útočníků, celkem osm hokejistů hrálo v této sezoně NHL. „Opravdu těžké rozhodování. Za sedm let, kdy spolupracujeme s Craigem (Ramsayem), bylo toto rozhodování asi nejtěžší. Hodně hráčů mělo v přípravě dobrá ofenzivní čísla. Tím, že dorazilo několik hráčů z NHL, se na mistrovství nedostali ani ti, co hráli v úvodu přípravy dobře. A těm, co jsou zvyklí hrát v prvních dvou pětkách a přesilovkách, jsme nechtěli dát roli náhradníků,“ vysvětloval Šatan.

Slovensko před MS v Ostravě: řez kádrem, připojí se hvězdy z NHL i trio Ocelářů

Mluvil především o Lantošim, který byl sice součástí bídné sezony Mladé Boleslavi, která se nedostala do extraligového play off, osmadvacetiletý útočník ale zaznamenal 47 kanadských bodů (20+27). Dařilo se mu pak i v přípravě. Právě k němu směřovala slova o tom, že by mu bylo složité najít místo v prvních dvou útocích, potažmo i přesilovkách.

„Nevím, jestli bychom ho dobře využili ve třetí nebo čtvrté formaci. Z úcty k němu jsme ho nechtěli dávat do role čekajícího hráče, nebo náhradníka. Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí,“ přiznal Šatan.

Autobusák, stavař, trenéři i kruté osudy. Co dělají mistři s Baníkem z roku 2004

Až těsně před šampionátem se k týmu připojil Miloš Kelemen, některé hráče omezují zdravotní patálie. Tým tak nyní tvoří 25 jmen. Reálné je ještě i posílení z AHL. „O tom, kolik hráčů zapíšeme na soupisku, se rozhodne ve čtvrtek. Jedno až dvě místa si ale necháme volná a počkáme na víkend,“ ujasnil Miroslav Šatan, jehož tým začne šampionát v pátek (16.20) proti Německu.

Příprava Slovenska před MS: se Švýcarskem 3:0 a 5:3, s Německem 3:7 a 5:4 po prodl., s Českem 2:4 a 1:4, s Polskem 6:1, s USA 2:6.

NOMINACE SLOVENSKA

Brankáři: Samuel Hlavaj (Plzeň), Stanislav Škorvánek (Michalovce), Matej Tomek (Litvínov).

Obránci: Peter Čerešňák (Pardubice), Martin Feherváry (Washington Capitals, USA), František Gajdoš (Nitra), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Mário Grman (Vítkovice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners, USA), Šimon Nemec (New Jersey Devils, USA).

Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand, Švédsko), Lukáš Cingel (Kometa Brno), Viliam Čacho (Oceláři Třinec), Marko Daňo (Oceláři Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Marek Hrivík (Leksand, Švédsko), Libor Hudáček (Oceláři Třinec), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes, USA), Andrej Kudrna (Litvínov), Martin Pospíšil (Calgary Flames, Kanada), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens, Kanada), Matúš Sukel (Litvínov), Tomáš Tatar (Seattle Kraken, USA).