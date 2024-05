/ROZHOVOR/ Téměř celou třetinu se zápas nevyvíjel podle jejich představ, střelecky se trápili, ale čtyři vteřiny před první sirénou prolomil obranu soupeře Pavol Regenda, na kterého v prostřední části navázal Libor Hudáček. Útočník Třince měl dvěma góly a asistencí lví podíl na vítězství Slovenska nad Francií v poměru 4:2, díky čemuž je tým s největší podporou v Ostravě blízko postupu do play off. V neděli ale potřebuje zvládnout Lotyše. „Vím, že je to nejdůležitější zápas na turnaji. Musíme od prvního buly hrát svou hru a vnucovat jim ji. Víme, co nás čeká a doufám, že to vyjde,“ prohlásil Hudáček, který v historických statistikách slovenské reprezentace překonal legendárního Pavola Demitru.

Na mistrovství světa máte celkovou bilanci 13+18, překonal jste Pavola Demitru a mezi slovenskými hokejisty jste devátý. Co to pro vás znamená?

Zatím to nijak nevnímám, jsem tu a snažím se pomoct týmu. Po kariéře určitě bude čas na to vzpomínat. Já si na to můžu možná trošku připít a budu spokojený, čeho jsem dosáhl.

Věděl jste, kam při gólech míříte?

Před každým zápasem rozebíráme brankáře. Ano, věděl jsem. Janko (Lašák) nám říkal, že máme střílet nahoru. A vyšlo to.

Otočka kolem bránícího soupeře byl váš momentální nápad?

Vytlačil mě z vnitřní strany, věděl jsem, že jediná možnost je jít dolů, pak nevím, kde byl. Pustil mě samotného do brány, pak už jsem jen střílel a trefil.

Posílal jste pozdrav do hlediště, že?

Ano, měl jsem tu syna. Dcera Viktorie má dva roky, ta zůstala doma, už i spala. Ale i ona fandí.

Byl jste blízko hattricku, Tomáš Tatar vás prý hledal, kde mohl…

Blízko i daleko. Neměl jsem v hlavě, že bych šel po hattricku nějak tvrdohlavě. Škoda akce, jak jsme šli dva na jedna, tam jsem to přestřelil. Kdyby to šlo o deset centimetrů níž, tak je to gól. Nevadí. Však pět gólů je dost. Minulé mistrovství jsem nedal ani jeden, tak jsem rád, že jich je už pět. Zítra musíme znovu nastartovat motory a hrát jako ty dvě třetiny.

První vám moc nevyšla, že?

První třetina nám vůbec nevyšla. Souboje vyhrávali oni. Možná nás měli načtené, beci pinchovali, my si s tím neuměli poradit. Po první jsme něco změnili, už to bylo dobré.

Ještě k vám. Řekli vám něco k výkonu trenéři?

Ne, oni nechválí jednotlivě. Řekli, že jsme to odehráli super týmově a tak musíme hrát. Máme střelce, máme bekčeky, hitmeny, takže všichni máme dělat to jedno, co se od nás chce a je jedno, kdo jak se kdo jmenuje. Potom týmu pomůžeme a ty výsledky přijdou.

Michal Handzuš řekl, že jste za ty dva roky v Třinci dozrál, souhlasíte?

Jsem rád, že si toho všimli a doufám, že je to pravda.

Vnímáte to tak?

Jasné.

Svůj první gól zaznamenal Mário Grman, vy jste mu ten puk vzal…

Já mu puk vzal, ale přišel rozhodčí, že to musím vrátit, že donesou náhradní bez čipu. Tak na něj čekáme, určitě si ho zaslouží. Klobouk dolů, jak to zvládl, měl střevní virózu, není sranda pak odehrát zápas. Klobouk dolů, jak to odehrál.

Poslední věc. Nejdou vám moc přesilovky. Co v nich udělat lépe, aby vám to tam padalo?

Měli nás přečtené, tam jsme měli zareagovat. Řekli jsme si, co uděláme, ale už jsme další přesilovku nedostali. Myslím, že v té další by to bylo o dost lepší. Klasika, tak jak jsme dali gól. Jednoduše na bránu a tam se prosadit. Každý viděl, co chceme dělat, musíme změnit a hrát jednoduše.