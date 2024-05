Prohra 4:6, výhra 6:2. Když se přidají i poslední dva výsledky z přípravy (s Polskem 6:1 a s USA 2:6), mohou si slovenští hokejisté na startu mistrovství světa připadat jako na tenise. Jeden třísetový zápas by poskládali. V neděli dal tým Craiga Ramsayho zapomenout na nezdar s Němci a porazili nevyzpytatelný Kazachstán (6:2). Splnili tím povinnost a publikum v Ostravě je odměnilo aplausem. „Kdo neskáče, není Slovák,“ skandovalo se v aréně, kterou rozehřály i emoce a šarvátky, do nichž se zapojil i útočník Juraj Slafkovský (0+1).

Radost slovenských hokejistů. | Foto: Deník/Petr Kotala

Po pátku byla na prakticky domácím týmu znát lehká nervozita, všem v hale bylo jasné, že si nemohou další neúspěch dovolit, pokud se chtějí podívat do čtvrtfinále. Emoce je ale neovládly. I když… V závěru druhé třetiny ukázali, že ometat sebou nenechají.

A vyšlo to zrovna na hlavní hvězdu Slováků. Útočník Juraj Slafkovský, jednička draftu, se nespoléhala na spoluhráče a pustila do rozmíšky s Koroljovem. Při odjezdu na trestnou lavici se mu Slafkovský vysmál gestem „utírání slz“. Volně přeloženo: nebreč! „Jasně. V NHL to je dovolené, tady je to přísnější, ale když na mě skočí tři, tak se nenechám,“ prohodil sebevědomě.

„Vypadat jak on, každého hodím do třetí řady,“ glosoval útočník Libor Hudáček. „Každý z nás se musí umět o sobě postarat,“ měl jasno i obránce Patrik Koch, který nastoupil v ještě loni „své“ hale.

Kabiny si nespletl, stejně jako branky. Slovensko odhodilo úvodní nervozitu a ve druhé polovině první třetiny rozjelo gólostroj, když se během šesti minut trefili Martinové Pospíšil (2+0) s Faško-Rudášem (1+1) a Matúš Sukel (1+1).

Domácím vyšlo to, co dva dny předtím nikoli: přesilovka, výzva a nebyli vylučovaní. To byly hlavní rozdíly. „Chtěli jsme být zodpovědní, dodržovat náš systém a tlačit se do brány,“ vysvětloval Koch, který měl velký podíl na druhé brance Faško-Rudáše, který nestačil uhnout a tečoval jeho střelu.

Gól potvrdilo video. „To bylo dohodnuté. On se nastavil a já to trefil,“ usmíval se Koch. „Jo, jo, včera jsme to na tréninku cvičili,“ přikyvoval střelec. „Já to cítil. Potom jsem se otočil na bránu a vletělo do střední tyčky, od ní ven. Věděl jsem, že je to můj gól,“ pokračoval Faško-Rudáš, který vzápětí asistoval u trefy Sukela.

„Snažil jsem se nechal puk pod sebe, viděl jsem, že Suky jde na středu, tak jsem to chtěl přikopnout na hokejku a vyšlo to,“ ocenil, přičemž si snaží užít kulisu šampionátu.

Dosud zažil vrcholný turnaj jen v Rize, před prázdnými tribunami. „Teď si to mohu užít naplno, se vším všudy. Bylo to nádherné. Ať už diváci, nebo atmosféra mistrovství světa. Ani jsem si nestačil uvědomit, ale doléhá to na mě,“ vyznal se Martin Faško-Rudáš.

Na začátku druhé třetiny sice Kazachstán snížil Assetovem, ale o chvíli později proměnil trestné střílení Libor Hudáček (1+2), který v závěrečné dvacetiminutovce nahrál na trefy Pospíšila a Lukáše Cingela. Gól Omirbekova nikoho netrápil, tribuny obíhaly oslavné mexické vlny a skandování „my jsme tu doma, my jsme tu doma“.

Nikdo tak nemusel litovat ani většího množství trestů ve druhé části. „Jestli jich bylo moc? Asi ano. Čím méně vyloučení, tím lépe. Ideálně nula,“ věděl Patrik Koch. „Byly tam emoce, ale každý se soustředil na svůj výkon a snažil se splnit pokyny trenéra na sto procent. Dnes se to podařilo, v tom musíme pokračovat,“ doplnil.

„Po prvním zápase byl mítink, něco jsme si řekli k emocím. Chápu, je to jakoby domácí šampionát, bylo to přemotivované. Ale když jste přemotivovaní, tak to nejde a jsme nervózní. Je třeba se uklidnit, hrát svůj hokej. Pak to jde,“ nabídl recept Hudáček.

S defenzivní hrou byli hráči spokojení. „Hráli jsme lépe, ale zítra na Ameriku musíme být ještě lepší. Nesmíme od sebe jen odhazovat puky, spíše více je podržet,“ poznamenal Slafkovský.

„Konečně jsme i my dali šest gólů, protože jsem tady s kluky hrál dosud tři zápasy, dva jsme prohráli a šestkrát inkasovali. Jsem rád, že se nám teď zadařilo, může nám to jen pomoci,“ uzavřel potěšeně Juraj Slafkovský.