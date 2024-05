/FOTOGALERIE/ Severské derby Švédska s Finskem (20.20 hodin) a duel Švýcarska s Německem (16.20 hodin). Takové je obsazení dvou čtvrtečních čtvrtfinálových zápasů hokejového mistrovství světa v Ostravě, která se tímto rozloučí s programem šampionátu. Ve třetím největším městě Česka se už neukážou Slováci, kteří bez ohledu na závěrečnou porážku od Švédů (1:6) vyzvou v Praze Kanadu, domácí reprezentaci v čele s Davidem Pastrňákem čeká USA. Již po základních skupinách je však jasné, že Ostrava vylepší své dosavadní divácké maximum.

Hokejový zápas mistrovství světa v Ostravě mezi Slovenskem a Švédskem a fanoušci. | Foto: Deník/Petr Kotala

V roce 2004 138 tisíc fanoušků, o jedenáct let později 234 tisíc. To byla čísla diváckých návštěv v Ostravar Aréně na dvou předchozích šampionátech. Číslo toho letošního – přičemž se zde odehrají ještě dva zápasy – je nejvyšší. Osmadvacet duelů vidělo v domovské aréně extraligových Vítkovic přes 236 tisíc lidí.

Velkou zásluhu na tom mají fanoušci Lotyšska, Německa, Polska a pochopitelně hlavně Slovenska. Jejich sedm zápasů bylo bez výjimky kompletně vyprodáno. „Lidi v Ostravě byli úžasní, chtěl bych jim poděkovat za skupinovou fázi a doufám, že se přesunou i do Prahy,“ přál si například útočník Peter Cehlárik.

Obhájci bronzu na MS končí, do čtvrtfinále Slovensko. Kdo zůstane v Ostravě?

Před sedmnáctitisícovým hledištěm O2 Arény vyzvou svěřenci Craiga Ramsayho ve čtvrtek odpoledne favorizovanou Kanadu, která ve skupině ztratila pouze dva body za výhry v prodlouženích a ovládla tak hokejové dění v hlavním městě.

„Co víc si přát? Je to paráda,“ byl nadšený kapitán Slovenska Tomáš Tatar. „To je možná sen moha hráčů, lepší už to snad být nemůže. Je to velmi důležitý zápas, který bude náročný, ale o tom hokej je. V takových momentech chce být každý hráč a každý si to může užít,“ pokračoval lídr týmu.

Očekává podobný duel jako ve skupině s USA, který Slovensko vyhrálo v prodloužení. „To jsme zvládli perfektně. Třeba být připravený i na malé provokace, hrát i trošku tvrději, držet nervy na uzdě a sám provokovat. Aby jim i malé Slovensko dělalo zle. To může být, co lze zkoušet,“ věděl Tatar.

„Těšíme se, chtěli jsme se dostat do čtvrtfinále. Jedeme do Prahy, do velké haly a proti Kanadě, To musí být motivace pro každého hráče. Musíme být pořád v zápase hlavou a dělat správné věci celých šedesát minut,“ doplnil kapitán.

MS v Ostravě trápí teplo, hráči kolabují: Extrém, říkají. Co na to vedení haly?

Samotné derniéře Slovenska v Ostravě, která mohl být vrcholem skupiny, uškodilo, že oba týmy měly své jisté. Švédové první příčku, Slovensko po nezdaru Lotyšů s Američany (3:6) pak čtvrtou.

„Nemyslím si, že by nám scházela motivace. Přece jen nehrajete proti takovým hráčům každý pátek. Motivace je pořád, jsme profesionálové, takže v tom problém není. Spíše šlo o to, že Pospec odešel a museli jsme lajny rotovat, bylo to rozházené, docházely síly a už to bylo složité. Jim se to navíc odráželo,“ poukázal útočník Libor Hudáček na zranění dua Pospíšil, Hrivík, jejichž budoucnost v turnaji je nejistá.

„Škoda. Věřím, že bude v pohodě, že to nebude nic vážného. Když hrajeme bez jednoho chlapa, lajny jsou rozházené, všichni hrají jinde a jinak, ale to nemůže být naše výmluva,“ podotkl hvězdný útočník Juraj Slafkovský.

I on se těší na jiné prostředí. „Jasně. Pojďme do Prahy, už mám Ostravy dost,“ pronesl. „Věřím, že všichni ukážeme, co v každém jednom z nás je, že můžeme hrát hokej s každým, dáme do toho vše. Myslím si, že když si vše splníme, máme šanci,“ zadoufal na závěr Juraj Slafkovský.