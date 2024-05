Slovákům chybí ještě bod, s Lotyši zářil Hlavaj. Jsem ve vrcholné formě, řekl

V poslední vteřině jste předvedl neuvěřitelný zákrok proti šanci Dzierkalse. Jak jste tu situaci viděl?

To už bylo jen o reakci. Puk byl za bránou, najednou před ní a u něj lotyšský hráč, tak jsem reagoval, jak nejlépe to šlo.

V závěru třetí třetiny vám scházelo jen 80 vteřin, abyste zvítězili a měli jisté čtvrtfinále, Lotyši ale srovnali. Můžete říct, co se stalo?

Musím se na to ještě podívat, ale když šel Miloš (Kelemen) blokovat střelu, tak jsem na chvíli puk ztratil z očí. Když potom přes něj prošel, já vůbec neviděl dráhu té střely. To se pak složitě chytá.

Jak jste se cítil při nájezdech?

Fajn, jen škoda druhého gólu. Takový nešťastný. Puk jsem měl, ale najednou jsem viděl, jak se mi svezl po betoně, a když jsem se otočil, byl už za čárou.

Dvakrát vás překonal Dans Ločmelis. Čím byl nepříjemný?

Obecně, když jede z této strany levák, tak je to nepříjemné. Má vícero možností. Může vystřelit mezi nohy, může mě stáhnout nazpět, případně přesnost přes osu. Dobře to udělal.

Připravoval jste se na nájezdy?

To je standardní příprava, že se podíváme na nájezdy. Bukartse jsem věděl, co bude dělat, Daugavinše u prvního nájezdu také. U Abolts bylo jasné, že bude střílet. U tři jsem věděl, co udělají.

Mario Grman děkuje Samuelu Hlavajovi.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Po Francii jste byl unavený, jak jste zápas zvládal po fyzické stránce?

Cítil jsem se fajn. Až na prodloužení a ty dvě přesilovky čtyři na tři. To je extrémně náročné. Na ledě je mnoho prostoru, může tam přijít hodně křižných nahrávek, takže to není lehké.

Vy jste ale chytil několik nebezpečných střel, diváci skandovali vaše jméno…

Je to pěkný pocit, ale dneska by mě víc potěšilo, kdybychom brali dva body a měli jisté čtvrtfinále. Ale všichni se obětovali, blokovali střely, každý šel na dno svých sil, i když třeba před nájezdy, když jezdí rolba, tak je možnost se vydýchat, napít se, takže tam je prostor se zregenerovat.

Působilo na vás nějak teplo v hale?

Jak jsem řekl, navzdory teplu jsem se cítil dobře. Silný na nohou, rychlý… Jasně, ke konci každému docházelo, někteří hráči dostávali křeče, ale já se cítil výborně. Jediné, co mě zavařilo, bylo prodloužení.

Čemu vlastně vděčíte za to, že vrchol sezony vám osobně vychází?

Nevím. Hlavně trenérům děkuji za příležitost, protože mi ten hokej chutná. Strašně mě to baví a myslím si, že jsem v této sezoně na vrcholu své formy. Škoda, že jsme nevyhráli, nicméně tohle byl asi z taktického hlediska náš nejlepší zápas tady. Podle toho, co po nás trenéři chtěli a požadují. Bohužel nám to tam nenapadalo, ale takto bychom chtěli hrát.

Myslíte, že šlo o ještě lepší výkon, než s Amerikou?

Z taktického hlediska ano. Dělali jsme to, co po nás trenéři chtěli. Velmi dobrý forček, hodně střelby. To po nás vyžadují a dneska to bylo na výbornou.