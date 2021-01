Rodák z Ostravy začal působit ve Vítkovicích v polovině padesátých let, stejně jako jeho bratr Karel. Mladý zadák brzy ukázal své kvality a v roce 1958 se jako Přeborník dorostu ČSR dostal ve svých šestnácti letech do A-týmu. Největších hráčských úspěchů se ale ve Vítkovicích nedočkal.

JAN SOUKUP



20. dubna 1942 – 6. ledna 2021

obránce, trenér

Ve Vítkovicích: 1958 až 1961 a 1963 až 1974 (jako hráč), 1975 – 1984, 1988 – 1991 (jako trenér)

Hráčské úspěchy: mistr Československa (1962 a 1963), návrat do I. ligy (1961, 1966, 1973).

Trenérské úspěchy: mistr Československa (1981), vicemistr Československa (1983), bronz

1979).

Na vojnu zamířil na jih Moravy, s tamní Kometou Brno pak získal dva mistrovské tituly. Do Ostravy se vrátil v roce 1963 a byl klíčovým mužem týmu, který však po čase na šest let spadl do druhé nejvyšší soutěže. Ačkoli Soukup nechyběl u návratu do první ligy (1973), bylo to už na sklonku jeho kariéry.

Trenérem se stal hned vzápětí, když si jej jako asistenta vybral v roce 1975 architekt mistrovského týmu Ladislav Štemprok. Nakonec spolu s Karlem Metelkou dotáhli Vítkovice v roce 1981 k mistrovskému titulu, o dva roky později pak slavili zisk stříbra. Později působil Soukup také ve švýcarském klubu La Chaux de Fonds.

Na Vítkovice však nezanevřel, chodil na jejich zápasy i proto, že manželem jeho vnučky je někdejší kapitán Vítkovic Rostislav Olesz. V posledních letech mu však zdravotní potíže návštěvy stadionu neumožňovaly.

Vzhledem k současné situaci s protiepidemickými opatřeními plánuje rodina rozloučení s Janem Soukupem jen v úzkém kruhu.