„Jenže jde o Romana Poláka, který má na sobě velký objem svalový, takže náš doktor se přes to nemohl k postiženému místu až tak dobře dostat. Proto jsme raději zvolili variantu, kdy jsme ještě zařídili magnetickou rezonanci,“ uvedl pro klubový web trenér Miloš Holaň s tím, že výsledky tohoto vyšetření měly být známy ve čtvrtek večer. „Modlíme se, aby to nebylo ještě něco vážnějšího,“ dodal Holaň.

Holaň přiznal, že jde o značnou ztrátu. „Je to hráč, který je nasazován na nejlepší pětky soupeřů, na oslabení, osobnost v kabině, takže bude chybět v mnoha aspektech. Ale tak taková už je situace a musí se o to porvat další hráči v kabině. My s tím už nic neuděláme. Je to smůla,“ pokrčil rameny kouč, podle něhož šlo o zlomový moment duelu v Litvínově, kde Ridera ztratila dvoubrankový náskok a prohrála 2:3.

„Ale mě tam spíše, když se na to díváme teď s odstupem, mrzí ztráta klíčového hráče,“ dodal Miloš Holaň.

Již v pátek se mohou Vítkovice Vervě revanšovat na domácím ledě. Připraven bude i osmadvacetiletý útočník David Stach, který přišel z Plzně výměnou za Martina Dočekala. „Bereme ho vyloženě jako centra, kde nás dosud tlačila bota. Možnosti na tuto pozici byly strašně omezené, tato varianta se naskytla, takže jsme ji využili,“ vysvětlil Holaň.

„Doufáme, že se mu u nás povede restart. Dostane hodně prostoru, přesvědčit nás může i na přesilovce. Je to kluk, který tady možná bude bojovat o smlouvu na příští rok. Takže motivace má dost a dost. Já věřím, že nám pomůže,“ uzavřel Miloš Holaň.