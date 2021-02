„Jsme za to rádi. V první třetině se nám povedlo dát góly, ale celý zápas, až na pár střídání, jsme odváděli práci, kterou jsme měli a řekli si, takže jsme si za výhrou šli celou dobu,“ hodnotil Lakatoš výhru nad Energií.

Vydařená první třetina vám dala náskok 3:0…

No, to je něco, s čím pak musíte pracovat do dalších dvou třetin, a my si s tím poradili. Nepustili jsme soupeře nějakým gólem k tomu, že by se do zápasu mohli vrátit.

Vary ale skórovaly při vaší přesilové hře a snížily.

Udělali jsme chybu, oni ujeli a dali gól. To je škoda, že jsme si přesilovkou nepomohli, místo toho jsme ještě dostali branku. Rychle jsme na to ale gólem odpověděli a tím se to vyrovnalo.

Při jedné z akcí jste ujížděl s Janem Hruškou dva na jednoho, nepřihrál jste, střílel jste a pak jste si něco vysvětlovali. Co?

Jak bych to řekl slušně. (smích) Že se mu omlouvám, že jsem to nenahrál a pak trefil břicho gólmana. Takhle stručně.

Jinak vám ale spolupráce s Janem Hruškou a Lukášem Krenželokem vyhovuje, že?

Mám vedle sebe dva zkušené hráče, se kterými je parádní spolupráce, takže si to užívám a snažím se jim to nekazit. (úsměv) Mě se celou sezonu s kluky hraje výborně a že nám to teď napadalo je jedině dobře. Předkolo se blíží a všichni musíme být v co nejlepší formě.

Z šesti posledních zápasů jste pět vyhráli, zajistili jste si play-off. Zdá se, že mužstvo šlape, co říkáte?

Plníme to, co po nás trenéři chtějí a to se na hře odráží. To je základ úspěchu. Samozřejmě každý trenér má něco svého, co rád aplikuje, ale my jsme se adaptovali brzy. Tréninky jsou rychlé, svižné, v tempu, to třeba mě sedí. Každopádně předkolo se blíží a není už čas na chyby, jaké jsme dělali na začátku sezony, nebo později v některých zápasech, které jsme prohráli. Mužstvo se musí připravit na play-off, které je jiné a rozhodují tam maličkosti. Myslím, že nakročeno máme dobře, jen v tom musíme vydržet a věřit tomu, co děláme.

Škála soupeřů, na které můžete narazit, je v této chvíli stále široká. Mezi nimi jsou ale i právě Karlovy Vary. Přemýšlíte už nad tím a koho byste přál?

Hokej není o tom, koho bychom si přáli. V předkole, nebo pak ve čtvrtfinále, už musíte porazit každého, jestli chcete udělat úspěch. Není to postavené tak, že bychom koukali na tabulku. Je možné, že narazíme na Karlovy Vary. Je ale dobře, že víme, že doma umíme hrát hokej, jaký chceme, a že je těžké odsud odvážet body.