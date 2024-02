/FOTOGALERIE/ Plná hala, osm branek, velký obrat, emotivní momenty i gól, o kterém se mezi fanoušky bude ještě chvíli mluvit. Nedělní derby v rámci 43. kola hokejové extraligy v Ostravě nenudilo, šťastnější byli hostující třinečtí Oceláři, kteří čtyřmi góly ve druhé třetině zlomili odpor Vítkovic a vyhráli 6:2. Rozdílovou trefu si připsal útočník Andrej Nestrašil.

Derby Vítkovic s Třincem (4. února 2024). | Video: David Hekele

A právě o ní se po zápase hodně hovořilo. Nestrašil došťoural ve 33. minutě za čáru puk, který pro většinu lidí v hale měl pod kontrolou gólman Klimeš. Sudí ale po dlouhém zkoumání videa gól uznali. „Za mně tam nic sporného nebylo,“ uvedl Nestrašil.

„Vožuch (Voženílek) to nahrával, puk byl částečně pod betonem, ale z půlky byl vidět a já píchl přímo do puku. Kdybych píchl do betonu, tak je to asi jiné, ale za mně to byl regulérní gól,“ měl jasno Nestrašil, kterému bylo autorství branky připsáno později.

Domácí, kteří na ledě vehementně protestovali, však nebyli moc sdílní, aby popsali argumenty rozhodčích. „Měli jsme informaci, že gól být uznán neměl, ale rozhodčí řekli, že je platný. To je vše,“ prohlásil jen kouč Vítkovic Pavel Trnka. „Na to se mě neptejte. Asi je úplně jedno, jak já jsem to viděl. Prostě platí,“ prohodil jen kapitán Dominik Lakatoš s ironickým úsměvem.

Poté – na další doplňující dotaz novinářů – přiznal, že šlo o reklamaci zásahu hokejky do betonu. „Přesně tohle jsem mu řekl, tak jak jste tu otázku položil. Vyvrátil mi to, tak jsme hráli dál,“ odpověděl Lakatoš, jenž přitom zařídil s Jakubem Kotalou rychlé dvoubrankové vedení Vítkovic, které navíc hrály i přesilovku.

„Není možné, abychom takto začali. Do desáté minuty nebylo v naší hře nic, vše bylo špatně,“ věděl trenér Třince Zdeněk Moták.

Zdroj: David Hekele

„Útočný faul se v budoucnu nemůže stávat. Tam kluci odvedli výbornou práci, potom se to převrátilo na naší stranu,“ byl rád „hříšník“ Miloš Roman, který poté dvěma góly v početních výhodách srovnal. „Někdy to tam padne, jindy ne. Změnili jsme tempo i nasazení, čímž se to převrátilo na naší stranu. Šli jsme si za tím,“ oddechl si Roman.

Naopak Vítkovičtí jen kroutili hlavami. „Předvedli jsme málo,“ věděl. „Nevím, jestli jsme si mysleli, že Třinec budeme učit hrát hokej, když jsme byli v laufu. Pak se to nesmyslně našimi chybami sesypalo. Dali jsme soupeři spoustu přesilovek, on je využil, a my už na to nezareagovali. A když jsme měli hrát jednoduše, chtěli jsme to tahat sami. Tohle nebyla cesta,“ dodal Dominik Lakatoš.