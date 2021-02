To potvrzují slova sportovního ředitele a jednohoz asistentů hlavního kouče Miloše Holaně Romana Šimíčka. „Ty změny, které jsme udělali – mluvím teď za sebe a svou osobu – byly určitě potřebné. A myslím, že je vidět, že to prospělo i týmu,“ uvedl minulý týden v rozhovoru pro klubový web.

Zároveň ale přiznal, že jich nebylo málo. „Já vždycky říkám, že čím více se udrží tým do další sezony, tím může být o něco lepší, ale bohužel změny byly nutné. Udělali jsme je a já věřím, že jen ku prospěchu vítkovického hokeje,“ měl jasno Šimíček.

Jako klad vidí to, že výkony mužstva se zvedly, s tím i výsledky a Vítkovice jsou velice blízko k zajištění si místa v předkole play-off. Před dnešním duelem 45. kola nejvyšší soutěže s Českými Budějovicemi mají Ostravané na třináctý Zlín luxusní náskok sedmnácti bodů.

„Myslím, že to vidí každý, kdo nějakým způsobem Vítkovice sleduje. Výkony šly nahoru, hra nějak vypadá, výsledky se také lepší. A to jsme měli i zraněné,“ poukázal Šimíček na aktuální absenci kapitána Romana Poláka. V jeho případě však není nic nového. „Bohužel, nenastala žádná změna, je to ve stejné rovině. Je to nepříjemné zranění v oblasti třísel, což potřebuje hlavně klid,“ řekl pro hc-vítkovice.cz Miloš Holaň.

„Teď nám Roman chybí, ale já jsem přesvědčený, že i s ním pak ještě výkony porostou, ve zbytku základní části i v play-off můžeme být silní a příjemně překvapit,“ doplnil Šimíček.

Cílem je teď vylepšení současného jedenáctého místa. I když ani z něj nemusí být úspěch ve vyřazovacích bojích zapovězen. „Osobně jsem zažil sezony, kdy týmy šly do play-off úplně zespodu a hrály pak o ty mety nejvyšší. Nechci nás tímto k tomu přirovnávat, ale je vidět, že i takto to jde,“ nastínil možnou cestu šéf vítkovického sportovního úseku Roman Šimíček.

Kromě práce na střídačceči při tréninku má bývalý útočník, mistr světa z roku 1999, také povinnosti v kanceláři, v níž musí přemýšlet nad skladbou kádru pro nový ročník. Ten už bude na rozdíl od toho probíhajícího sestupový. Nedávno klub oznámil několik prodloužení kontraktů s nynějšími hráči (Pyrochta, Krenželok, Dolejš, Gewiese).

Šimíček počítá s tím, že pokračovat by měli i trenéři. „Když jsme přistupovali k trenérské výměně, naším záměrem bylo přivést někoho, kdo tady bude působit samozřejmě déle, než jen do konce sezony. I proto na příští sezonu – pokud se nestane něco skutečně závažného – s Milošem Holaněm jako hlavním trenérem nadále počítáme,“ uklidnil fanoušky.

Další detaily okolo týmu ale prozradit nechtěl. „Jak už bylo zmíněno, už teď uplatňujeme opce nebo prodlužujeme smlouvy s některými hráči, což už jsme avizovali i našim fanouškům. Samozřejmě jednáme i o příchodech nových hráčů, což je běžné, ale to si zatím s dovolením nechám pro sebe,“ uzavřel Roman Šimíček.