/REPORTÁŽ/ Velkolepý první den, završený vítězstvím českých hokejistů nad Finskem, má za sebou hokejové mistrovství světa v Česku. Turnajem žije Praha, ovšem ani Ostrava nijak nezahálí a tisíce fanoušků – především těch slovenských – se v pátek v Ostravar Aréně opravdu bavily. Bez ohledu na to, zda máte lístek na zápas. Když ne, zabaví vás bohatý program přilehlých fanzón. Ani hokejovému festivalu se však potíže nevyhnuly.

Blízké okolí Ostrava Arény před vypuknutím MS 2024. | Video: David Hekele

Do prvního buly zbývají hodiny, Ostrava v poslední pracovní den tohoto týdne pomalu ožívá do hokejové horečky. Hlavně zásluhou fanoušků ze Slovenska, z nichž část přicestovala s předstihem a potulovala se po centru města. S blížícím se časem startu duelu s Německem se atmosféra přenáší k hale.

Je zajímavé, že když si autor těchto řádek ve čtvrtek vyřizoval v akreditačním centru kartičku pro vstup na všechna pro novináře potřebná místa, paní za pultem prozradila, že některé informace – třeba koho a kam směrovat, aby došel, kam chce – ještě nemají. O zhruba třicet hodin později se zdá, že vše funguje. Fanoušci docházejí postupně, fronty se moc u turniketů a bran netvoří.

Pořadatelé sice dodržují čas a lidi do areálu pouští až s úderem 14. hodiny, na náladě to ale neubírá. „Moc jsme se těšili. Jsme z Bratislavy, lístky nemáme, ale jde nám o to se pobavit. Spojili jsme to i s jinými aktivitami, budeme zde pár dní, takže tohle je jen součást výletu,“ říká paní Zdeňka, když s partou dalších šesti lidí pohodlně sedí ve fanzoně a čeká na start šampionátu. Všude okolo nechybí fans v dresech, kloboucích, s nabarvenými obličeji…

O zhruba hodinu a půl později se dočká. Úvodní ceremoniál není tak kolosální, jako v Praze. V hale krátce promluví k publiku Aleš Pavlík, šéf extraligových Vítkovic a ostravského organizačního výboru, z ampliónů zazní neoficiální song šampionátu „Hello“ od zpěvačky Lenny, lidé se trousí postupně a ještě pár minut před začátkem utkání nejsou všichni lidé zdaleka na svých sedačkách.

Fanoušci Slovenska.Zdroj: Deník/Petr Kotala

JAKO NA FESTIVALU

Před stadionem je opravdu jako na festivalu. Jídlo, pití, živá hudba, i ceny to jsou podobné, ne-li vyšší… A k tomu hokejové atrakce, včetně velkoplošných obrazovek, na kterých však začíná zápas Švýcarska s Norskem ze skupiny A. Fanoušci, jejichž velkou část tvoří Slováci, kteří se ke vstupenkám nedostali, jsou překvapeni. A smutní. Předpokládali, že se podívají na „svůj“ duel s Němci. Organizátoři přitom dávno před šampionátem avizovali, že promítat se budou zápasy tzv. křížem. V Ostravě duel z Prahy a naopak. Je to vlastně jejich povinnost z nařízení IIHF.

„Jsem zvědavý, jestli to někdo bude řešit,“ zní z davu, než je o chvíli později sjednána náprava a početné publikum příznivců od našich východních sousedů může sledovat své miláčky v čele s Jurajem Slafkovským, nebo Martinem Fehervárym.

I hala patří modro-bílým barvám. Jen jeden z rohů je oděn do viditelně německého hávu. Početně sice slabší, ale po závěrečné siréně má důvody k radosti právě menšina.

Kulisa solidní, lepší, než na většinu extraligových utkání, přesto se ale asi čekal od více než devíti tisíc hrdel ještě větší rachot. „Když prohráváte, je jasné, že atmosféra bude horší. Když budeme vyhrávat, bude lepší,“ řekne po porážce 4:6 útočník Libor Hudáček. Zajímavý pohled, je však zřejmé, že by si čerstvý mistr s Třincem nerad popudil proti sobě fans hned na úvod turnaje.

Zvlášť, když někteří doplatili na riziko, na které upozorňovali organizátoři – falešné lístky. Během večerního zápasu USA – Švédsko zůstal slovenský fanoušek před arénou. „Ale já za to dal 180 eur…,“ dušuje se, když s kamarády za zády vysvětluje situaci bezmocnému chlapíkovi u vstupu a domáhá se vpuštění.

Těžko předpokládat, že by to byl argument, který někoho obměkčí a na atraktivní duel dvou favoritů skupiny i celého turnaje ho někdo pustil. Každopádně jde o zápor, jehož si jsou pořadatelé vědomi. Těžko mu ale zabrání, mohou dál jen varovat.

Ostravar Aréna nakonec může – podle očekávání – dvakrát hlásit: VYPRODÁNO! Svého majitele má po obě utkání dne všech 9109 dostupných sedaček. A určitě nelitují. Celkově zápasy nabídnou sedmnáct branek, spoustu zajímavých situací, šancí, strkanic i šarvátek. Skvělí maskoti Bob a Bobek nakonec při večerním duelu vyhecují jinak poněkud poklidné publikum k mexickým vlnám, které doprovází strhující hokej na ledě.

Ano, Praha je centrem šampionátu, ale Ostrava ji rozhodně nedělá jen stafáž. Pokud nevíte, co o víkendu, rozhodně stojí za to k Ostravar Aréně přijít. Že nemáte lístek? Nevadí. Pobavíte se i tak. A třeba i víc, než jste čekali.