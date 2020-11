Navíc tohoto soupeře zdolali po čtyřech předchozích porážkách ve vzájemných zápasech. Dlouho to však vypadalo z pohledu svěřenců Mojmíra Trličíka spíše na debakl.

Ostravané totiž po zásazích Říčky, Formana a Rouska prohrávali už o tři branky, čtyřmi góly během pěti minut a 45 vteřin v průběhu třetí třetiny však skóre trefami Dočekala, Lakatoše, Deje a Hrušky obrátili. Hosté nakonec zásluhou Rouska stačili vyrovnat a vynutit si nastavení, v němž však měli více štěstí domácí.

Ti se navíc museli obejít bez útočníka Alexandra Malleta, který dostal od disciplinární komise stopku na dvě utkání z podnětu Hradce Králové. Východočeši reklamovali Malletovo dohrání Radka Smoleňáka ve středečním zápase. Kanadský střelec tak bude Vítkovicím chybět i v neděli proti Kometě.

Samotný zápas začal vlažně a na první větší šance se čekalo do poloviny úvodní třetiny, kdy Sparta dostala přesilovou hru a v ní se prosadil Říčka. Navíc uplynulo jen čtrnáct vteřin a druhou branku hostů přidal Forman.

Zatímco brankář Sparty Machovský mnoho práce neměl, Svoboda na opačné straně se musel činit a ještě několikrát svůj tým podržet.

Druhá třetina se rozjela ve svižném tempu a zejména Vítkovice se hnaly za gólem, který by jim dal naději na body. Machovský byl však spolehlivý a s pokusy Ostravanů si věděl rady. Když pak krátce před polovinou střetnutí dostali domácí přesilovou hru, naložili s ní tak, že jim ujel Rousek, přidal třetí gól Pražanů a zdálo se, že rozhodl.

Hotovo ale zdaleka nebylo. Domácí ve druhé polovině základní hrací doby vyvinuli velkou snahu o alespoň zdramatizování bitvy, dlouho sice na dobře pracující defenzivu soupeře najít nemohli, ujala se až 46. minuta, kdy puk za Machovského doslova došťouchal Dočekal.

V polovině závěrečné části pak Lakatoš oplatil Spartě gól v oslabení, když využil chyby v rozehrávce a snížil na rozdíl jediné branky. Aby toho nebylo málo, tak uběhlo jen dalších 75 vteřin a puk za Machovského dostal Dej, na kterého navíc o minutu později navázal nenápadnou, leč úspěšnou střelou Hruška.

Sparta se však zaskočit nenechala a brzy přišla s odpovědí, když se v přesilové hře prosadil opět Rousek. Rozhodnutí tak přineslo prodloužení a 63. minuta, kdy ujel Rostislav Marosz a překonal Machovského.

Hlasy trenérů po utkání:

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Viděli jsme zajímavé utkání. V prvních dvou třetinách soupeř vstřelil branky ze všeho, co jsme mu nabídli. Naše zakončení v prvních dvou třetinách nemělo gólové parametry, i když to na střely bylo snad 19:5 pro nás. Nicméně do třetí třetiny jsme šli s maximálním odhodláním, že i za toho stavu se dá zápas otočit, když přidáme důraz. To se nakonec povedlo a máme zasloužený bod korunovaný lahůdkou Rosti Marosze v prodloužení."

Josef Jandač (Sparta): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a vytvořili jsme si rychlé vedení. Od druhé třetiny, i když jsme vedli 3:0, už ta hra neměla parametry, které si představujeme. Hráli jsme špatně a lehkovážně, možná pod dojmem toho vedení. Soupeř si za obratem šel a zaslouženě zápas otočil. Extra bod pro něj je asi spravedlivý, protože zápas nezabalili a donutili nás k chybám. My si nějaké systémové věci budeme muset vyříkat. Vedení 3:0 by dobré mužstvo nemělo pustit."

Vítkovice Ridera – Sparta Praha 5:4 po prodl. (0:2, 0:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 46. Dočkal (Lakatoš, Dej), 50. Lakatoš (Kovář, J. Hruška), 51. Dej (Werbik), 52. Hruška (R. Černý, Koch), 63. Marosz (Schleiss) – 10. Říčka (Pech, Košťálek), 10. Forman (Zikmund), 31. Rousek (Tomášek), 54. Rousek (Horák, Řepík). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Malý, Svoboda. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:2. V oslabení: 1:1. Bez diváků.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Koch, R. Černý, Kubeš – L. Krenželok, Marosz, Schleiss – V. Polák, J. Hruška, Lakatoš – Dej, Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.

Sparta: Machovský – Němeček, Košťálek, Pavelka, Piskáček, Dvořák, Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík – Říčka, Sukeľ, D. Tomášek – Buchtele, Pech, Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Trenéři: Jandač a Hořava.