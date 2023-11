Koronerka na místě neurčila příčinu úmrtí. „Byla nařízena pitva, “ řekla Deníku Kozumplíková. Podle předběžných výsledků bylo vyloučeno cizí zavinění a pravděpodobně nešlo ani o sebevraždu.

Ještě v sobotu večer si s Romanem Čechmánkem volal předseda uherskohradišťského hokeje, řešili spolu sobotní utkání, ze kterého se olympijský vítěz z Nagana omluvil. V neděli měl trojnásobný mistr světa vyrazit s jiným uherskohradišťským žákovským týmem do Kopřivnice, na sraz ale nedorazil. Nemohl. Už byl po smrti. Bolestivá zpráva o úmrtí šéftrenéra mládeže celku ze Slovácka jej velmi zasáhla.

„Potvrdil mi to jeho syn Roman, který ho našel. V sobotu s kluky nejel na zápas, protože mu bylo špatně. V neděli měl jet s dětmi taky, ale nebral telefon a nereagoval ani na zprávy," uvedl Deníku předseda klubu HC Uherské Hradiště Miroslav Stavjaňa.

„Pro všechny je to strašná rána, něco nečekaného. Největší břímě ale nese rodina. Roman měl tři děti. Byl to zdravý chlap, čišel optimismem," tvrdí Stavjaňa.

Že by měl Čechmánek zdravotní problémy, rázně odmítá. „Nemocný nebyl. A že by spáchal sebevraždu je úplný nesmysl," prohlásil natvrdo.

Šéf klubu ze Slovácka angažoval někdejšího vynikajícího brankáře a reprezentanta na začátku letošního ročníku. Čechmánek měl v Uherském Hradišti na starosti veškerou mládež. Sám trénoval oba týmy starších žáků a jedno družstvo mladších žáků.

O víkendu za něj ještě zaskočil Zbyněk Pavlíček, kdo ale zesnulého Čechmánka v Uherském Hradišti po pozici šéftrenéra mládeže nahradí, bude jasné až za nějakou dobu.

„Zatím nebyl čas to řešit. Všechno je to až příliš čerstvé. Nyní jsou pořadu lidské záležitosti, práce jde nyní stranou," dodává Stavjaňa.

Smutná informace o náhlém skonu jeho hokejového parťáka Romana Čechmánka zasáhla Jaroslava Balaštíka jako blesk z čistého nebe.

„Pořád tomu nemohu uvěřit. Poslední dobou jsme se velmi často potkávali. Čest jeho památce, upřímnou soustrast jeho rodině,“ vzkázal úspěšný hokejista, reprezentant a nyní hokejový agent ze Slovácka.

„Poněvadž Roman začal od ledna působit v Uherském Hradišti v roli šéftrenéra mládeže, díky mým aktivitám na zdejším zimáku jsme se potkávali téměř každý den. Byl plný energie, odhodlaný pomoci zdejšímu klubu v rozvoji mládežnického hokeje. Práce trenéra jej bavila a naplňovala,“ konstatoval Jaroslav Balaštík, jenž měl navíc v plánu si i s Romanem Čechmánkem zahrát 9. prosince v rámci slavnostního otevření venkovní ledové plochy ve Starém Městě exhibiční zápas.

Poprvé se s Romanem Čechmánkem na ledě potkal na prahu své úspěšné kariéry, kdy se jako protivníci utkali v památné valašské extraligové finálové sérii (1998/99). „Vsetínu vychytal titul. Už tehdy působil nepřekonatelně svou vysokou postavou, byla jej vždy plná brána! Ne náhodou se proto ze Vsetína odrazil do světového hokeje, kde zaslouženě dosáhl velkých úspěchů,“ smekl.

Další velké setkání s Romanem Čechmánkem zažil v rámci reprezentace na MS v Moskvě v roce 2007. „Byl jedničkou, oporou národního týmu. Je velká škoda pro český hokej, že Roman tak brzy odešel,“ sklopil oči Balaštík.

Zlínský rodák Roman Čechmánek patří k nejúspěšnějším hráčům v novodobé historii českého hokeje. Dlouhá léta patřil ke klíčovým oporám Vsetína, který v 90. letech i díky svéráznému Valachovi v brance zcela opanoval tuzemskou extraligu.

Čechmánek byl v roce 1994 už u postupu Vsetína do nejvyšší soutěže, v níž pak vychytal pět mistrovských titulů v řadě. Už předtím měl na kontě i federální titul s Jihlavou, tam se ale do branky příliš nedostal.

Vsetínské úspěchy udělaly z urostlého gólmana s neortodoxním stylem domácí hvězdu, což následně podtrhly i Čechmánkovy úspěchy s reprezentací. Má zlato z olympiády v Naganu, kde kryl záda Dominiku Haškovi, třikrát se stal mistrem světa.

V roce 2000 debutoval v NHL, kde strávil čtyři sezony v dresu Philadelphia Flyers a Los Angeles Kings. Jeho výkony v základní části byly často velebeny, postupně ale získal – trochu smolně – pověst brankáře, kterému to nejde v play-off. I proto se v zámoří neprosadil ještě víc.

Po skončení hráčské kariéry se věnoval podnikání, v němž bohužel zdaleka nebyl tak úspěšný jako na ledě. Jeho projekty (obchod s vínem, minipivovar, nemovitosti) skončily u soudu, Čechmánek byl nakonec odsouzen za podvod (tři roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let).

V posledních letech se Čechmánek věnoval především trenéřině, naposledy vedl mládež v Uherském Hradišti.

Vizitka Romana Čechmánka

Narodil se 2. března 1971 v Gottwaldově. Byl český hokejový brankář, agent a trenér. Stal se olympijským vítězem, trojnásobným mistrem světa a několikanásobným vítězem české a československé nejvyšší hokejové soutěže. Má tři děti - Kateřinu, Romana a Jakuba.

S hokejem začínal „Čaman“ ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově). Svojí premiéru v nejvyšší soutěži zažil ještě ve své vojenské službě, kdy se oblékl do dresu Zlína a později taktéž Dukly Jihlavy. Poté však z naší nejvyšší hokejové scény na dlouhou dobu zmizel do druholigového Hodonína. Zlom pro Romana nastal až s nástupem "Vsetínské éry". V sezoně 1993/94 s ním Roman postoupil do nejvyšší soutěže a zároveň započal onu vsetínskou pětiletou šňůru obhajoby mistrovského titulu.

V letech 94-99 byl pětkrát v řadě korunován trofejí pro nejlepšího brankáře soutěže. Po sezoně 1999-2000, kdy Vsetín prohrál finále se Spartou, se rozhodl pro kariéru v NHL.

V NHL odchytal ve čtyřech sezónách za týmy Philadelphia Flyers a Los Angeles Kings celkem 212 zápasů. Byl držitelem William M. Jennings Trophy. V historické tabulce gólmanů s nejlepším brankovým průměrem je společně s Tinym Thompsonem na pátém místě (2,08 branky na zápas). Hráčskou kariéru ukončil v roce 2009 a o čtyři roky později se stal asistentem trenéra prvního mužstva SHK Hodonín. V roce 2015 trénoval prvoligovou juniorku Vsetína. V sezóně 2016/2017 přijal nabídku pozice hlavního trenéra A-týmu HC Bobři Valašské Meziříčí. V průběhu sezóny 2017/2018 přešel v rámci stejné ligy do týmu SHK Hodonín, tentokrát jako hlavní trenér, odkud byl odvolán v srpnu 2018. Od roku 2019 byl trenérem univerzitního týmu zlínské Univerzity Tomáše Bati UTB Zlín hrající EUHL. Poté se věnoval trénování mládeže, naposledy od léta 2023 působil coby šéftrenér mládeže v HC Uherské Hradiště.

Jelikož se mu dařilo na extraligovém ledě, přišla automaticky nabídka od národního týmu. V roce 1996 ve Vídni vybojoval pro ČR zlatou medaili, na ledě se však neobjevil. Po nástupu Ivana Hlinky se stal brankářskou jedničkou a z Helsinek přivezl bronzovou medaili. Podílel se také na úspěchu na ZOH 1998 v Naganu, kdy spolu s Milanem Hniličkou kryli záda ďábelskému Dominiku Haškovi! Další titul přidal z Petrohradu, Helsinek a na ZOH se opět objevil v Salt Lake City.



Vizitka v číslech

Kariéra: TJ Gottwaldov (88–89), Hodonín (2. liga), Zlín, (89–90), HC Dukla Jihlava (90–91), Zlín, Olomouc (91–92), Hodonín – (1. liga 92–93), Vsetín (1. liga, 93–94), Vsetín (94–00), Philadelphia Flyers (NHL, 00–03), Philadelphia Phantoms (AHL, 00–01), Los Angeles Kings (NHL, 03–04), Vsetín (04–05), Karlovy Vary, Hamburg Freezers (Německo, 05–06), Linköpings (Švédsko),Třinec (06–09).

Největší úspěchy: 1× zlato ZOH Nagano (98), 3× zlato z MS (96, 99, 00), 2× bronz z MS (87, 98), 1× bronz SP (04), 6× zlato v nejvyšší soutěži ČR/ČSSR (1× Jihlava 90–91, 5× Vsetín (94–95, 95–96, 96–97, 97–98, 98–99), 1× stříbro Vsetín (99–00), 1× bronz MS 20letých (91).

Individuální úspěchy: 5× nejlepší brankář extraligy (94–99), nejlepší hráč play off (96–97), William M. Jennings Trophy (02–03).

Draft NHL: V roce 2000 jako 171. celkově týmem Philadelphia Flyers.

Premiéra v extralize: 17. února 1989: 8. kolo: Kladno - Gottwaldov 5:4.