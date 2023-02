Velká část ran mířících na jeho svatyni byla z kategorie těžkých. Nejednou i soupeř žasl, co díky reprezentačnímu gólmanovi v síti neskončilo. „Je vidět, že si hodně věří, a jde mu to. Bylo těžké ho překonat. Měli jsme šance do prázdné, které neskutečně vychytal,“ ocenil obránce Lukáš Mareš, jediný olomoucký střelec.

Povedlo se mu to v momentě, kdy Stezka neměl po kontaktu s Janem Káňou hůl. „Naskočil jsem ze střídačky, Honza Bambula mi to tam poslal a já dvakrát vystřelil. Ta druhá střela byla spíše z nouze, aby mi útočník, který mě blokoval, neujel. Tým to nakoplo, ale přišel druhý gól, a pak už se to vezlo,“ přiblížil Mareš.

„Nevím, jestli jsem u hůl přišel po souboji, ale v brankovišti jsem celý nebyl. Viděl jsem pak to jen na kostce, takže to nedokážu posoudit. Ale bohužel stalo se,“ pokrčil jen rameny Stezka.

„Možná jsem proti němu mohl být také tvrdší. Naštěstí jsme to zvládli, byť to byl smolný gól, protože jsem neměl hůl a puk šel zrovna po zemi. Důležité je, že jsme se z toho oklepali a brzy se v přesilovce vrátili do vedení,“ byl rád gólman Vítkovic.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Strašně důležité vítězství. Chtěli jsme odčinit domácí prohry a dostat zase na naši stranu fanoušky, což se nám výsledkem, hrou i třemi body snad podařilo. První třetina byla trochu opatrná, to je ale po pauze normální. Pro psychiku je dobře, že jsme vyhráli. Co mě mrzí, je naše disciplína. Je špatná, slušně řečeno. Mohli jsme přijít o výsledek, uděláme technickou chybu a nesmyslný faul, což nás mohlo přijít draho. V play off by se nám to mohlo vymstít. Je třeba se nad tím zamyslet."



Jan Tomajko (Olomouc): "Začali jsme dobře a první třetina z naší strany byla dobrá. Bohužel jsme dneska neproměnili šance, které jsme si vytvořili. Naprosto jsme selhali v přesilovkách a to rozhodlo. Vítkovice mají výborné hráče, kteří když se dostanou do šance, tak je promění. Nebyl to špatný výkon od nás, ale je to málo."

Že by doporučil brát „trenérskou výzvu“, neuvažoval. „Na kostce jsem viděl, že půlkou těla jsem mimo brankoviště. Zároveň nevím, jestli tam byl kontakt beka s jejich hráčem. Určitě bych si nedovolil radit našemu videotrenérovi, nebo trenérům na střídačce. To není moje práce, já jim věřím, takže to nechávám na nich. Z videa to vidí lépe, navíc to není v mé kompetenci,“ vyloučil Aleš Stezka.

A co ona Škůrkova střela? „Puk vyplaval, viděl jsem, že před bránou stojí dva hráči, a snaží se to hokejkami za každou cenu doplácnout, tak jsem držel nohy na ledě a chtěl se tam dostat co nejrychleji. První dorážku jsem vyrazil do strany, on tam hned byl, tak jsem chtěl skočit a čímkoliv to chytit, abychom neinkasovali. Pak mi pomohli kluci,“ popsal Stezka.

HODNĚ ŠPATNÁ DISCIPLÍNA

Právě podporu parťáků na ledě a váhu těchto tří bodů několikrát zmínil. „Zvlášť když jsme poslední dvě minuty hráli tři na pět, bez spoluhráčů by to ale nešlo, nějaké střely zablokovali. Třeba Laky, i další si do toho lehali. Ukázali jsme týmovost, chtěli jsme to za každou cenu urvat,“ vyzdvihl Stezka.

Pro mnohé překvapivě přiznal, že si po Švédských hrách chvíli musel na extraligové tempo zvykat. „Je to jiný styl hokeje. Člověk se tomu musí přizpůsobit. Olomouc je navíc nepříjemný soupeř, kvalitní mužstvo, které nedá nic zadarmo. Těžký zápas, jsme rádi, že jsme to po té týdenní pauze urvali a body zůstaly doma,“ oddechl si Aleš Stezka.

Spokojený s výkonem muže v masce byl i kouč Miloš Holaň. Vrásky mu ale dělala disciplína, ze které vyplynula oslabení, byť ta tým zvládl. „Když to řeknu slušně, byla hodně špatná. Mrzí mě to,“ prohodil. „V závěru uděláme jednu technickou chybu, jeden vyloženě nesmyslný faul, který nás mohl poslat úplně někam jinam. V play-off by se nám to mohlo strašlivě vymstít a je třeba, aby se hráči nad tím zamysleli. Uvědomit si, jak to může mužstvo poškodit. Je to kaňka na tom výkonu,“ dodal Miloš Holaň.

Stezka mluvil umírněně. „Když se vyloučení stane, tak se snažím s dalšími kluky v oslabení gól nedostat. Pomoci týmu, aby po dvou minutách mohl na to vlétnout dopředu a dělat svou práci. Hodnotit fauly ale nechci, to zůstává v šatně,“ řekl brankář.

Zároveň duel nedohrál útočník Peter Krieger, který odjel z ledu po naražení na hrazení ze strany Alexe Rašnera. Ten byl poté vyloučen do konce zápasu. „Co mu je, nevím. Zamířil na vyšetření, tak uvidíme večer, nebo zítra,“ zakončil Miloš Holaň.