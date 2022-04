Lukeš: Mladí v Baníku ukázali, že na ligu mají. Smékal může nahradit Almásiho

„Jako malý kluk jsem tu chodil fandit Vítkovicím, strávil jsem tu dětství, takže je to super. Hlavně může přijet se podívat rodina, protože babičky a tak jsou starší, takže cestování do Prahy, nebo někde dál, pro ně není. Takže mohou být tady s námi,“ pochvaloval si osobní stránku Matěj Stránský.

Za sebou má první tréninky pod vedením finského kouče Kariho Jalonena. „Je to změna, je to trochu něco jiného. My noví jsme měli nějaké mítinky, podívali jsme se na video, abychom pochytili systém a sžili se s tím, protože času moc není. Vše nové není, ale bylo by dobré, aby proces byl co nejrychlejší,“ vysvětlil Stránský.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Bída na Letné. Hořící defenziva, impotentní útok. Co říkáte?

O víkendu pak český tým v turnaji pokračuje zápasy se Švédy a Rakušany (sobota a neděle od 16 hodin). „Výsledek bude určitě důležitý, ale jde o to, abychom hráli systém a hokej, jaký máme. Jak jsem řekl, času moc není, zejména pro nás, kteří jsme se teď připojili. Ale bude to pro mě pestré. Před rodinou, známými, kamarády. Je to výzva, ale nebude to jednoduché,“ zakončil Matěj Stránský.