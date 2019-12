Nejprve ho sudí zkoumali na videu kvůli vaší hře vysokou holí, co jste na to říkal?

Byl jsem si jistý, puk jsem viděl hned před sebou. Možná to vypadalo jako vysoká hůl, ale já jsem ten puk trefil pod břevnem, byl jsem si stoprocentně jistý.

A pak si hostující střídačka vzala trenérskou výzvu. Podle nich jste mohl v brankovišti bránit brankáři Kacetlovi v pohybu…

Druhé video u stejné situace jsem ještě nezažil. Čárový rozhodčí právě říkal, že zkoumají jinou situaci, nedovolené bránění brankáři. Moc si to nepamatuju, ale nevnímal jsem, že bych projel kolem toho gólmana. Byl jsem trochu zaskočený, ale doufal jsem, že to uznají napodruhé.

Nebál jste se, že vám delší pauza, během které se zkoumalo video, vám sebere euforii z vyrovnání?

Bylo to dlouhé, trochu jsme vystydli, ale myslím, že jsme pokračovali v tom dobrém hokeji, měli jsme i pár šancí. Škoda, že jsme nějakou neproměnili a šli až na nájezdy.

Čím si vysvětlujete, že jste opět nezvládli první dvě třetiny a znovu jste v té závěrečné museli dotahovat?

Ptáte se na to často, máme to tak skoro každý zápas, ale nevím… Asi jsme nějací svázaní, nervózní, těžko říct, čím to je. Vždycky když prohráváme, tak to z nás spadne a hrajeme výborně. Ale fakt nevím. Zaměříme se na to, musíme na to zapracovat a snad už se to nebude opakovat.

Jaká byla debata v šatně po druhé třetině?

Prostě jsme si řekli, že když jsme to zvládli v pátek, tak to zvládneme znovu. Že zase můžeme zapnout a hrát ten svůj hokej. Vypadá to, že potřebujeme prohrávat. Zase jsme do toho vletěli a znovu se nám to podařilo.

Asi vám to svědčí víc než vedení 2:0…

Zatím to tak vypadá, ale myslím si, že nám nebude donekonečna vycházet takhle zápasy dohánět. Musíme se na to zaměřit a zvládat to lépe.

Může to být třeba tím, že máte mladý tým?

Je to možné, ale i když jsme mladí, tak máme dost zápasů za sebou, mohli bychom si poradit v některých šancích. Na tréninku to cvičíme, střílíme, dáváme góly, tak snad se to někdy projeví v zápase.