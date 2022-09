Proti Plzni ale už pálil tak, jak bývali zvyklí sledovat fanoušci brněnské Komety. Nejprve bomba při přesilové hře, pak procedil puk skrze brankáře Svobodu. Co se nezměnilo, že asistentem byl v obou případech opět Krieger. O hvězdách zápasu bylo jasno.

Plný počet bodů! Vítkovice nasázely Plzni čtyři góly, řádili Mueller a Krieger

Za rozhodující aspekt však Mueller nepovažoval efektivitu v zakončení, ale nadšení. „Všichni se před domácími fanoušky snažili hrát nadoraz. Snažili jsme se těžit z vítězství v Litvínově, zkusit to přenést do dalšího zápasu před našimi fanoušky. Myslím si, že jsme hráli solidně,“ hodnotil čtyřiatřicetiletý útočník.

Pochvaloval si množství početních výhod. A také spolupráci v prvním útoku, kde má po svém boku kromě Kriegera i Lotyše Robertse Bukartse. „Zatím to bylo dobré. Myslím, že je to samozřejmě trochu brzy na to to hodnotit, zvláště po přípravných zápasech, ve kterých jsme toho spolu tolik neodehráli, ale na konci dne je to prostě hokej. Když hrajete s dobrými hráči, vždy z toho bude něco dobrého. Máme štěstí, že jsme tento víkend přispěli, a doufáme, že na tom budeme i nadále stavět,“ zadoufal.

Vrba po Spartě: Některé věci nešlo ovlivnit, Baník ale ukázal srdce. Co Almási?

Fázi sehrávání pozoruje i při přesilových hrách. „Stále nám něco chybí. Ale každým dalším tréninkem to bude lepší, zatím to šlo dobře,“ vyjádřil se Mueller s tím, že ačkoli má tým od trenérů danou šablonu, na ledě už jsou jen hráči.

„Můžete stanovit strategií pro přesilovou hru, kolik chcete, ale v přesilových hrách se situace rychle mění a musíte být schopni reagovat,“ nastínil střelec, který nebere ani tolik ohled na to, že Vítkovice jsou známější svou poctivou defenzivou, než Kometa. „Je to o taktice a herním plánu, který se snažíme prosadit. Není to jen o jednom hráči, je to o týmu. Nechci se lišit od kohokoliv jiného,“ řekl.

VIDEO: Chachaři šli na Spartu. Fandit Baníku jich do Prahy dorazila tisícovka

„Ukázali jsme, že pokud dokážeme všechny čtyři lajny hrát týmově, tak to bylo zatím dobré. V prvních dvou zápasech jsme ukázali, že máme silné čtyři lajny, takže se snažím hrát svou hru a bavit se hokejem,“ pokračoval Peter Mueller.

Na závěr pochválil podporu ve Vítkovicích, kde si našlo na závěr týdne cestu více než šest tisíc fanoušků. „Jsem rád, že skandují a jsou zapálení do hry. Pro nás hráče je to pro nás skvělé a nutí nás to hrát vždy nadoraz a hrát pro ně. Vážíme si toho, že přišli, doufáme, že jejich podpora bude pokračovat,“ zakončil Peter Mueller.