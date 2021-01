Třiatřicetiletý rodák ze Studénky, extraligový mistr z roku 2019, ukončil své angažmá v Pardubicích ve čtvrtek večer, a v pátek už v duelu 33. kola nejvyšší soutěže pomohl spolu s dalšími posilami – obránci Guntisem Galvinšem a Filipem Pyrochtou – k vítězství 3:1 nad Mladou Boleslaví.

„Moc jsem se těšil. Sice tu jsou jiní hráči, ale když jsem vešel do kabiny, přišlo mi, že se tam nic nezměnilo. Hned to na mě dýchlo. Spoustu kluků znám z Liberce a Komety, takže jsem si nepřipadal jako cizí. Jako kdybych ani neodešel,“ uvedl Svačina, který si prožil vyhrocené hodiny.

Mezi Studénkou, kde bydlí, a Pardubicemi, cestoval čtyřikrát a najezdil 900 kilometrů. „Ondra Roman měl psa - labradora - a věděl, že pojedu domů, tak chtěl odvézt, do toho mi volal Šimon (Roman Šimíček), že kde jsem, že chtějí, abych hned hrál. Ondra se na mě díval, jestli si nedělám srandu, ale odvezl jsem ho do Polanky, dojel jsem domů, dal si kafe, počkal, jak to dopadne, a když mi dali signál, jel jsem do Pardubic opět. Ukončil jsem to, pobalil se a zase domů. Nebylo to moc příjemné,“ popsal Svačina běh událostí s tím, že po rozbruslení šel rovnou do utkání.

„Ale neviděl bych v tom problém. S kluky jsme si řekli, jak to budeme hrát, zaplaťpánbůh jsme využili i přesilovku, takže spokojenost,“ oddechl si hokejista, který se zařadil hned do prvního útoku vedle Jana Hrušky a Dominika Lakatoše.

S oběma se zná z předchozích působišť. „Jsme kočovníci, potkali jsme se všichni všude,“ usmál se Svačina. „S Guntisem i Pyrou (Pyrochta) také. Třeba Hrouda (Hruška) mi připomíná Ondru Romana. Technický centr, který když může, nahraje. Mohlo by to sedět,“ poznamenal s tím, že návrat někdejšího parťáka, který do Dynama přišel nedávno z Finska, ale ve hře není.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Kanadský bod si nepřipsal, šance ale měl a na ledě byl u prvních dvou gólů. „Souhra byla slušná, jo? Tak to my se dozvíme až zítra při rozboru. Ale hrálo se mi dobře, měl jsem šance, s tím si musím poradit lépe. Dnes mě ale nemrzí, že jsem neskóroval, protože góly naštěstí nebyly potřeba a jsem šťastný, že jsme se jako posily uvedly vítězně. To je důležité,“ řekl. „I jako mančaft jsme podali parádní výkon a Bolku do ničeho nepustili,“ pokračoval Svačina s tím, že se mu nezdálo, že by přišel do týmu, který moc nevyhrává.

„Byla tu chuť, šťáva, všechny lajny to muselo bavit. Odhodlání tam bylo obrovské a šli jsme si za tím,“ dodal Vladimír Svačina.

Zájem o přesun do Ostravy vyjádřil na konci roku směrem k agentovi Vladimíru Vůjtkovi. „V Pardubicích to chtějí omladit, takže jsme se domluvili bez problémů. Akorát na cestě domů mi Vláďa říkal: ‚Sváča, jeď opatrně, jsi bez smlouvy‘. Že jak se stane něco v autě, je problém. Jel jsem tedy volněji a ráno to podepsal,“ přiblížil muž, jehož kontakt je ve Vítkovicích do konce příští sezony.

Hlavně je ale spokojený, že je zpět. „Už několikrát to bylo ve hře, ale nikdy to nedopadlo. A i tím, že na střídačku přišel pan Holaň, který mě vedl v Porubě, do toho Šimon, tak jsem se chtěl vrátit. Každému se hraje lépe doma, než když cestuje, teď tady chci odvést kus práce. Jsem nesmírně rád, že to vyšlo a doufám, že lidi, kteří se o to postarali, tak nezklamu,“ přál si Svačina.

A co jeho obligátní třináctka na dresu? „Už je ve výrobě. Konečně,“ dodal s úsměvem Vladimír Svačina.

Trenér Miloš Holaň byl s výkony noviců spokojený. „Je to jejich první zápas, tak nechci létat někde v oblacích, ale šlo vidět, že obranná hra se zlepšila, byla tam jistota na puku, vyhrávali osobní souboje. Sváča přinesl do prvního útoku klid a šťávu, takže je to dobré,“ hodnotil.

Posilování však nemusí být konec. „Pořád intenzivně řešíme centra. Hledáme, ale v této době to není jednoduché. Jednak z finančního hlediska, a pak také, že najít kvalitního centra z ligy je prakticky nadlidský úkol. Ale znovu musím poděkovat vedení za stávající tři posily a věřím, že nám podaří najít ještě jednoho vhodného hráče, který by nám pomohl,“ uzavřel Miloš Holaň.