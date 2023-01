Konec roku má rád. „Konkrétně Vánoce miluji. Je to nejlepší období v roce,“ líčí a vysvětluje, co je pro něj jejich zosobněním. „Především rodina. Jako malý jsem u nás na zamrzlém jezeře vždy hrál hokej, pak jsme přišli domů a těšili se na tu pohodu, která se svátky souvisí. Hlavně jsme byli pohromadě,“ popisuje.

Uplynulé Vánoce slavil však pouze s manželkou. „Tohle je jediná negativita, že jsem tak daleko a v zámoří. Tedy ze svého pohledu v zámoří. Tady se s rodinou nepotkám, ale holt to k životu hokejisty patří,“ připomíná Krieger.

„Loni jsme se ženou, která za mnou na Slovensko přijela, byli čtyři dny v Praze, teď už tedy spolu. Naštěstí jsou technologie jako facetime a podobně, takže jsme si s rodinou volali. K tomu máme pejska, ten nám to tu dělá lehčí,“ usmívá se Peter Krieger. „Já i manželka jsme narozeni v prosinci, takže o to víc je to pro nás příjemné. Jak říkám, nejlepší čas v roce,“ opakuje.

Na zvyky příliš nedá. „Nemáme to tak, že bychom měli přesně nastavené, co máme dělat. Že bychom jeli podle nějakého seznamu. Zároveň se ale naše zvyky snažíme spojit i s těmi místními,“ přibližuje svou oslavu Vánoc. „Člověk je také limitován tím, co si mohu dovolit jíst, a co naopak nikoliv. Určitě to není tak, že tomu naplno popouštím uzdu,“ pokračuje při vědomí, že tentokrát na Štěpána Vítkovice nehrály.

„Kdybych to řekl sobecky, tak jsem rád, protože jsem si svátky více užil. Pořád si člověk musel hlídat, co jí, ale den před zápasem vyloženě striktně. To teď opadlo. Mohl jsem si v jídle dovolit víc,“ přiznává Peter Krieger.

Dárky nakupuje včas, na žádný konkrétní, který by z minulosti vypíchl, si však nevzpomíná. „Čím je člověk hlavně starší, tím jsou dárky jiné a jinak je oceňujete. Spíše to beru jako setkání s rodinou. Dárky jsou jen třešnička na dortu,“ prozrazuje Američan.

A co nový rok? Dává si devětadvacetiletý hokejista předsevzetí? „Ani ne,“ vylučuje. „Spíše si říkám, že chci pracovat tak, jako dosud, abychom já i rodina byli šťastní a byl jsem pro zdejší komunitu prospěšný. Aby manželka byla spokojená. Jinak si přeji to, co každý. Ať jsou lidé šťastní, zdraví, v klidu a spokojení, byť současná doba je těžší,“ uzavírá pozitivně Peter Krieger.