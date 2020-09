V minulém roce mužstvo kouče Jiřího Břízy obsadilo čtvrté místo, především ale oslnilo celou republiku. Skvělými výkony i výsledky nalákali do druhé největší tuzemské haly davy diváků, kteří vytvořili frenetickou atmosféru. Celkem se během jednoho týdne do Ostravar Arény našlo cestu 64 748 diváků, zároveň se vytvořil nový světový rekord na jeden zápas – 8462 fanoušků.

„Jsme nadšení, že můžeme mistrovství světa přivést zpátky do Ostravy, kde loni během několika dní exponenciálně vzrostla chuť k para hokeji. Těšíme se na další událost světové úrovně, která předvede jeden z nejzajímavějších a nejrychlejších sportů, jaké paralympijské hnutí nabízí,“ řekla pro server paralympic.org manažerka paralympijské hokejové organizace Michelle Laflammeová.

Rozhodnutí si pochvalují také účastníci loňského turnaje. „Když jsme tam byli v roce 2019, tak kolem mistrovství bylo tolik vzrušení. Jsme nadšení, že budeme znovu moct hrát pro takové diváky. Doufejme, že s podobným výsledkem,“ pronesl americký útočník Declan Farmer, který s týmem USA po finálovém vítězství nad Kanadou slavil zisk zlatých medailí.

Podobně mluví také Češi, kteří čtvrtým místem po porážce v souboji o bronz s Jižní Koreou vyrovnali nejlepší umístění z let 2012 a 2013. „Když jsem slyšel, že se mistrovství vrátí do Ostravy, tak jsem tomu nemohl uvěřit. Nečekal bych, že podobný turnaj znovu zažiju doma,“ byl nadšený Michal Geier. „Je to pro mě obrovská motivace předvést se na ledě ještě jednou, silnější a připravenější. Doufám, že to celý náš tým cítí stejně. Snad se svět vrátí do normálu a turnaj bude moct proběhnout tak, jak by měl. Bude to znovu nezapomenutelné,“ doplnil loňský nejužitečnější hráč mistrovství.

Ostrava hostila šampionát kromě roku 2019 také o deset let dříve. Motivací pro hráče, aby uspěli za pár měsíců, bude jistě i fakt, že z osmi účastnících se zemí mistrovství světa 2021 (USA, Kanada, Jižní Korea, Česká republika, Norsko, Itálie, Rusko, Slovensko) si pět nejlepších zajistí místo na zimní paralympiádě 2022 v Pekingu.