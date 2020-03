Zvlášť když devět minut před koncem základní hrací doby skvělým zásahem zabránil po střele Adam Zbořila puku přejít brankovou čáru jen příložníkem své hokejky. „Bylo to štěstí,“ přiznal po zápase Svoboda.

Jak jste viděl tu situaci?

Natáhl jsem se tam. Na druhou stranu si myslím, že tomu jdu celou sezonu naproti. A je to přirozený vývoj. Teďka jsem měl několikrát smůlu, konečně jsem měl i štěstí. Samozřejmě bylo důležité, že jsme v té chvíli neinkasovali, ale úplně stejně důležitý byl gól Lakyho (Lakatoše) na 2:2. Podali jsme týmový výkon a zaplaťpánbůh za ten bod. Ještě se porveme o to, abychom udrželi extraligu. A já věřím, že se nám to konečně povede.

Pohled na kostku nad ledem ale musel být příjemný, že?

Bylo to pěkné. Zahřálo mě to. (usměje se)

Co vlastně brankáři letí hlavou při takové šanci a zákroku?

Člověk se natáhne, a buď ho to trefí, nebo ne. Jak říkám, podle mě je to o štěstí. Tak jako některé góly jsou vyloženě smůla, protože jste dobře postavený, ale stejně to tam padne. Teď jsem se jen natáhl a trefilo mě to. Spíše to ale byla zbrklost útočníka, který to trošku podcenil. Tam nic jiného k tomu asi říct nejde.

Mohl byste se ucházet o nějaké ocenění, třeba zákrok sezony, co říkáte?

Nevím, tuhle anketu by spíše ovládli hráči Brna, ne? Myslím, že mají více fanoušků na hlasování do anket. Ale ne, mě je to upřímně fuk. Když tady budu příští rok v extralize, bude to dobré.

Celkově ale máte za sebou těžký duel, viďte?

Už snad od Vánoc je těžké snad každé utkání. Je to fakt na hlavu. Každý den, kdy chodíme na zimák, je v podstatě těžký, ale musíme se s tím poprat. Holt je to tak, jak to je. Zatím se nám to daří, ale ještě to chvíli nervy budou.

Nakonec na větší bodový zisk nestačily ani čtyři chycené nájezdy. To asi mrzí…

Na nájezdy jsem docela naštvaný. Nerad je trénuju, ale rozhodli jsme se do toho jít s tím, že v zápase dáme gól. A nedali jsme. Asi to přestaneme trénovat. (směje se)

V první třetině za vámi zvonily i tyčky, to byla další porce štěstí.

Říkal jsem Danu Dolejšovi, aby mi tam vypnul ten zvonek. Jak říkám, patří to k tomu. V předchozích zápasech jsem dostával blbé góly, teď bylo štěstí na mé straně. Jsem za to fakt rád.