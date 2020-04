Tiskne celé Česko: ochranné štíty pomáhají distribuovat i Vítkovice.

V tomto týdnu došlo k předání první zásilky na letišti Trnávka nedaleko Mošnova. Ta je určena institucím v Moravskoslezském kraji, především na Ostravsku. Auto hokejových Vítkovic pak materiál rozdistribuuje tam, kde je nejvíce potřeba.

„Ochranné štíty se vyrábějí na 3D tiskárnách ve východních Čechách, ale i po celé republice a kompletují se v nemocnici v Chrudimi, odkud pak míří do Česka k nejpotřebnějším. Zajistit logistickou síť ovšem není snadné, proto se do ní zapojují organizace či kluby, jako jsme například i my,“ řekl pro klubový web prezident Vítkovic Petr Handl s tím, že kluby buď poskytují prostory svých stadionů jako místní sklad, do kterého s centrálního skladu štíty putují a odkud se přerozdělují v rámci daného regionu dál, nebo jsou to samy kluby, kdo zajišťuje přepravu od dodavatele přímo do institucí, kterým jsou určeny. „To je náš vítkovický případ,“ dodal Handl.

Zásilka z Trnávky pak klubové auto rozvedlo do institucí v Novém Jičíně, v Klimkovicích, v Hlučíně a v Orlové. „Vesměs se jednalo o domovy s pečovatelskou službou a podobná zařízení,“ prozradil Handl. Celý projekt lze sledovat nebo se k němu připojit prostřednictvím webu tisknecelecesko.cz či na sociálních sítích pod hashtagem #Tisknecelecesko.