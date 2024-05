/ROZHOVOR/ Statisticky pomohl Francii (4:1) složit „pouze“ jednou asistencí, platný pro svůj tým je však mnohem víc svými schopnostmi lídra. Útočník a kapitán slovenských hokejistů Tomáš Tatar vede na mistrovství světa v Ostravě tým do čtvrtfinále play off, hřebíček mohou svěřenci Craiga Ramsayho všemu dát v neděli proti Lotyšům. „Jak hodnotím výkon? Dobře. Nepříjemný soupeř začal svižně. Bylo vidět, že jsme měli dva dny pauzu a trochu zaspali, ale nebylo to podstatné. Potom jsme byli aktivnější a myslím si, že jsme to kontrolovali,“ řekl třiatřicetiletý Tatar, který po utkání věnoval jednomu z fanoušků svou hokejku.

Slovenští hokejisté proti Francii a fanoušci. Kapitán Tomáš Tatar (uprostřed). | Foto: Deník/Petr Kotala

Libor Hudáček dva góly, jeden z originální otočky, co na to říkáte?

Super, super. Libor je na puku šikovný, takže jsou to jeho chvíle. Krásné dva góly. Chtěl jsem mu nahrát na hattrick, hledal jsem ho všude, kde se dalo. Nepadlo to, nevadí, byla by to jen taková třešnička na dortu. Jsem za něj velmi šťastný, že mu to tam padá.

Vy jste nebyl na něj ani naštvaný při úniku dva na jednoho…

Vůbec. Řekl jsem mu, ať pálí vše, co má. Dát hattrick na šampionátu je něco speciálního, takže jsem mu fandil. Dokonce jsem na něj křičel, ať pálí. Jsem rád, že to vyzkoušel.

Slováci krok od play off, Hudáček zdolal Demitru: Můžu si připít. Koho zdravil?

Tři slabší soupeře máte za sebou, zvládli jste je každého za tři body. To je asi důležité, že?

Můžeme se podívat na ostatní. Amerika s Polskem, výsledky jsou těsné, všechny týmy bruslí, hrají systém, který mají vyšperkovaný. Není to lehké. Takhle jsme to cítili i od Francouzů, byli velmi disciplinovaní, měli dobrý systém zakládání akcí. Hokejově jsme však byli lepší, proto jsme vyhráli. Důležité body.

Mário Grman měl žaludeční problémy, vstřelil však gól, i když je defenzivní bek. To vás jako kapitána musí těšit.

Byl jsem rád za něj, že se vrátil, protože to neměl lehké. Absolvoval jen jeden trénink. Myslím si, že tvrdě pracuje, takže je fajn, že přispěl i gólem.

Co vám ale nevychází, jsou přesilovky. Proč?

Musíme si k tomu něco říct, protože víme, že přesilovky nás v důležitých momentech mohou táhnout. Musíme si říct, co udělat lépe. Možná to víc zjednodušit, jít do střelby a nekomplikovat to tolik. Určitě přijdou momenty, kdy přesilovka i oslabení může rozhodnout zápas. I kdyby to v přesilovce nepadalo, je dobré vědět, že příležitosti na gól v nich jsou. Celé mužstvo cítí určité momentum, když se to povede sehrát.

Situace na MS v Ostravě: jistí Švédové, rozjetí Němci, boj o udržení. A Slováci?

Slovenští hokejisté proti Francii a fanoušci.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Po utkání jste diskutoval s parťákem z klubu Pierre-Édouard Bellemarem. Co jste si řekli?

Jsme spoluhráči, hrajeme spolu celý rok, takže i když jsme proti sobě, jsme kamarádi. V době zápasu to samozřejmě nevnímáte, že jste soupeři, a po utkání si podáte ruku a pokračujeme v našem vztahu. Asi tak.

Zároveň jste věnoval hokejku handicapovanému fanouškovi. Šlo o spontánní gesto?

Viděl jsem ho na rozcvičce, tak jsem mu slíbil, že ať to dopadne jakkoliv, zastavím se u něj s hokejkou. Chtěl jsem ho potěšit. Měl moji nějakou tabuli, ze které to vypadalo, že je můj fanoušek.

Kulisa v ostravské hale je hlučnější a hlučnější…

Čekali jsme to. Před pár dny jsme vzpomínali atmosféru, my podporu cítíme a jsem rád, že můžeme hrát před takovou kulisou.