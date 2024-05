/FOTOGALERIE/ Na úvod mistrovství světa v Česku překvapili, když obrali o bod obhájce bronzu z Lotyšska (4:5 po prodl.). V dalších zápasech (Švédsko 1:5, Francie 2:4 a Slovensko 0:4) však vyšli naprázdno, což je přikovalo ke dnu tabulky skupiny B v Ostravě. Polští hokejisté se perou se svou první účastí v elitní skupině po 22 letech srdnatě, kritiku svých krajanů z řad žurnalistů ale berou nelibě. „Někdy jsem z vás rozčarovaný,“ prohodil po středečním nezdaru slovenský kouč v polských službách Róbert Kaláber.

Hokejisté Slovenska proti Polsku a fanoušci. | Foto: Deník/Petr Kotala

Špatně začali, špatně končili, drtivá část zápasu však byla vyrovnaná. Polsko se po rozporuplném startu, kdy inkasovalo z hokejek Lukáše Cingela a Tomáše Tatara, do utkání dostalo, vytvořilo si několik příležitosti a místy zle zatápělo slovenskému brankáři Samuelu Hlavajovi i defenzivě před ním.

„Deset patnáct minut byli Slováci lepší, ale po tom jsme začali hrát o něco lépe, dostali jsme se do tempa. Nebylo to špatně. Škoda dvou branek v samém konci zápasu, protože 0:4 už nevypadá tak dobře jako 0:2,“ řekl polský útočník Patryk Wronka.

Výhra ve stínu atentátu. Fico? Jen zápas, řekli Slováci. Kouč Polska drží palce

Ve výsledku Kalábrovo mužstvo vyprodukovalo dvacet střel, ani jedna si však cestu do branky nenašla. Třetí porážka v řadě bez bodů se nelíbila polským novinářům, kteří podrobili národní tým kritice. Proti tomu se kouč ohradil. „Někdy jsem z vás rozčarovaný,“ začal.

„Hrajeme proti mužstvu mající hráče z NHL. Mají Tatara, který hraje v NHL dvanáct let, mají Slafkovského, který je velká hvězda v zámoří, a vy jste rozčarovaní výsledkem. Tomu nerozumím,“ kroutil hlavou Róbert Kaláber, na což se mu dostalo odmítavé reakce.

Kaláber tak pokračoval. „Vnutili nám svůj styl hry, zatlačili nás, my jsme chybovali, a soupeř z toho těžil. Je efektivní,“ ohlížel se za šedesáti minutami v Ostravar Aréně. „Nám chybějí zápasy s takovými protivníky. Před dvěma roky jsme hráli se Srbskem… Teď jsme mezi elitou. Během pěti dnů jsme odehráli čtyři náročné zápasy, Slováci měli před námi volno. Z utkání jsme vyšli dobře kondičně. Musím jen gratulovat svému týmu za to, co předvedl,“ stál si nadále za svým šéf polské střídačky.

Zamotaná skupina! Lotyši totálně selhali, v Ostravě kraloval německý „Major Tom“

Hokejisté Slovenska proti Polsku a fanoušci.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Přiznal, že nováčkovi chybí zkušenosti. „A trochu štěstí v koncovce. Chyby uděláme, to udělá každé mužstvo, musíme se ale naučit pod tíhou zodpovědnosti zakončit akce…,“ měl jasno Róbert Kaláber. „Ale uvědomte si, jací brankáři stojí proti nám. My máme hráče převážně z polské ligy. Kde máme takové brankáře, jaké mají oni, brát?“ tázal se kouč.

„To vše se nedá pominout. Může trvat tři čtyři, ani nevím, kolik let, pokud se udržíme v elitní skupině, anebo spadneme a zase postoupíme. Jestli si někdo těch chlapců všimne, mohou jít hrát do kvalitnějších soutěží, Marcias možná do NHL. Když to pak spojíme s našimi hráči z polské ligy, budeme moci konkurovat takovému týmu a možná dáme gól, možná to bude 2:2,“ hájil tým Kaláber.

„Ještě jednou říkám. Před dvěma lety jsme v Tychách hráli se Srbskem, dnes nastupujeme se Slovenskem. To je ku*va, omlouvám se za slovo, neuvěřitelné. Je to velký rozdíl,“ zdůraznil.

Nedostatků si jsou vědomi i hráči. „Ano, víme, že dovednostmi trochu zaostáváme, ale doháníme to charakterem. Každý dalším zápasem se učíme,“ reagoval Wronka.

Před MS trable, teď rozjásal celé Slovensko: Teč se podařila, byl rád Kelemen

Těšit Kalábra z výkonu proti Slovákům musela zejména kvalitně odehraná druhá třetina. „Je to zase o zkušenostech. Kdo na nás vyvine takový tlak v polské lize? Tam je na všechno čas. Na rozehrávku, třikrát čtyřikrát si můžete přihrát. Tady jedna špatná přihrávka a je zle. Potřebujeme zkušenosti, zkušenosti a ještě jednou zkušenosti,“ opakoval několikrát Róbert Kaláber.

Že Poláci drželi ve skóre krok, byla zásluha i českého brankáře Tomáše Fučíka. Třicetiletý rodák z Třebíče, který získal polské občanství až pár dní před turnajem, vytasil 33 zákroků, než se v 52. minutě zranil a musel odstoupit. Do šampionátu by však ještě měl zasáhnout. „Nejde o nic velkého. Má menší problém, ale nechtěli jsme riskovat, počítáme s ním na další zápas. Máme před sebou důležitá utkání, vše by mělo být v pořádku,“ potvrdil Kaláber.

Tím nejbližším je páteční večerní duel s Američany, kteří jsou opět jasným favoritem. „Na to ještě nemyslím. Máme den volna, ve čtvrtek o tom budu uvažovat,“ přikývl trenér s tím, že lituje nepovedeného klání s Francií.

Fans MS v Ostravě: párty Slováků, pochod Lotyšů, zájem Poláků… Hit? Bob a Bobek

Obecně se předpokládalo, že právě toto měření sil bude pro Poláky jedno z těch stěžejních pro to, aby turnaj skončil vysněnou záchranou. „Pokud by s námi Francie prohrála, tak na devadesát procent by sestoupila. Hráli jak o život, my nezachytili začátek a dostali nešťastnou branku. Od toho se odvíjel celý zápas. Snažili jsme se až do konce, ale nevyšlo to. Je to však další zkušenost,“ podotkl Kaláber.

Zdá se tak, že určujícím střetnutím o tom, jestli se Poláci udrží, bude úterní klání s Kazachstánem. Kaláber se však k němu neupíná. Kromě USA se ještě předtím poměří v sobotu s Německem. „Chceme hrát s každým, ale záleží na tom, co nám soupeř dovolí,“ uzavřel Róbert Kaláber.