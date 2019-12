„Pro každého to bylo překvapení. Není jednoduché se vyrovnávat se stresem, nejsou to jen sportovci. Musím říct, že s Patrikem cítím,“ řekl po duelu s Pardubicemi novinářům.

Podobné otázky očekával, proto podle svých slov po páteční výhře nad Kometou nešel na tiskovou konferenci. „Neměl jsem detailní informace, ale zasáhlo mě to. Tady jde hokej stranou.

Jeho bývalí spoluhráči i já jsme s ním kontaktu, je fajn, že to chce řešit, a my nebo odborníci mu můžeme pomoci. Věřím, že ukáže, že na to má. Držíme mu palce, ať se vrátí zpátky,“ uzavřel Petr.