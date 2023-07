/ROZHOVOR/ Pozitivně naladěný, s vyčištěnou hlavou i díky dovolené v Americe, přišel na začátku týdne, po prvním tréninku na ledě, mezi novináře trenér hokejistů Vítkovic Miloš Holaň. Vyjma lehce zraněného Petera Muellera má kádr, v němž proběhla zásadní obměna, pohromadě a v procesu. „Každá změna něco přináší, ale já se hrozně na spolupráci s nimi těším,“ prohlásil Miloš Holaň, který se vyjádřil k volbě kapitána, dopingu Hradce i konkrétním posilám pro nový extraligový ročník.

Vítkovice na ledě. | Video: David Hekele

V jakém se nacházíte rozpoložení? Jste kompletní?

Trenérský štáb je natěšený, já si vyčistil hlavu, měsíc jsem byl v Americe. Ale natěšení cítím i z hráčů, to tak je to v této době vždy, očekávání, kdy to začne, kdy už půjdeme na led po letní přípravě, byť měli ještě dovolenou. Sešli jsme se všichni, i když ještě s námi netrénuje Mueller, který léčí staré zranění. Jinak jsme kompletní.

Obránci a útočníci trénují nyní zvlášť…

Máme to rozdělené, navíc střídáme led s posilovnou. Je to těžká fáze začátku, protože od třetího týdne začínáme se zápasy. Máme trip ve Švýcarsku, proto se kondici chceme věnovat teď, potom už těch tréninků nebude tolik. Zápasů, včetně Champions League, bude dost. I toto máme v hlavě a podle toho plánujeme. Když to shrnu: konečně jsme na ledě.

Že jsou všichni cizinci s týmem byla vaše podmínka?

Ano. Máme nové hráče, takže čím dříve je dáme dohromady, což je je práce nás trenérů, tím lepší to bude. Kolektiv by měl takto fungovat od začátku. Jsem rád, že to hráči přijali a sešli jsme se.

K zásadním změnám v kádru: odešli Aleš Stezka a Patrik Koch, přišli noví hráči. Jste spokojení, jak mužstvo vypadá?

Věřím, že je noví hráči nahradí. Nemůžu srovnávat detaily, Machovský, Percy, nebo Káňa za nás ještě nehráli. Očekávání je od nich ale velké, známe jejich minulost, ale věříme, že navážou na výkonnost v předešlých klubech a třeba ji i pozvednou. Každá změna něco přináší, na spolupráci s nimi se těším.

Chvíli byla nejistota okolo Dominika Lakatoše, ten nakonec v přípravě je. Je jisté, že za vás bude hrát?

Teď ano. (usměje se) Pro nás jako Vítkovice je dobře, že zůstal a bude za nás bojovat. Zůstal kapitánem. Já řeším jen to, že je tady. Žádnou jinou informaci jsem vedle toho nedostal, takže jsem spokojený, že Dominik zůstal a bude se připravovat s námi.

Volba kapitána tedy proběhla?

Nemám volbu. Je to spíše moje rozhodnutí, respektive pokračujeme v tom, co bylo v minulé sezoně. Nemám důvod to měnit, když to fungovalo. Dominik je kapitán, Peter Mueller asistent, nově jím bude i Dejko (Rastislav Dej), který je služebně nejstarší. Myslím, že to bylo přirozené. Někdy trenéři volí tajné hlasování, či jiné způsoby, my šli touto cestou. Všichni jsme se shodli, nebyly ani problémy, že bychom nad někým diskutovali.

Je to projevení důvěry?

Já doufám, že tak to hráči berou, a mužstvo potáhnou.

Trenér Vítkovic Miloš Holaň.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Zmínil jste, že jste byl v Americe. Byla to pouze dovolená, nebo i trochu pracovní cesta?

Půl napůl. Nebo spíš čtvrt, na tři čtvrtě. Setkal jsem se v Anaheimu i s lidmi, se kterými jsem i hrál, a bylo to hrozně fajn. Viděli jsme s rodinou spoustu míst. Šest dní v New Yorku, čtyři v San Francisku, jedenáct v Anaheimu a tři v Las Vegas. Velké poznání, cestování, i využití kontaktů, které ještě mám z doby, kdy jsem hrál. Přidal jsem k tomu i pracovní věci.

Kde si to rodina užila nejvíc? V Las Vegas?

Každý den ve vedrech 48 stupňů? Nemyslím si. Holky nám vyháněli z kasina, nemyslím si, že by si to užily. Bylo to i náročné, protože v New Yorku jsem se po čtyřech letech setkal se synem, a s vnučkou, kterou jsem ještě neviděl. Bylo to příjemné, rodinné. Ale všechno mělo něco svého. Viděl jsem Alcatraz, obrovsky to na mě dýchlo. Nádhera. Pak Brooklyn Bridge v New Yorku, Golden Gate Bridge v San Franciscu. V Anaheimu už to znám, tam jsme byli několikrát. Ale parádní. Vypustil jsem z hlavy Česko a český hokej, nesledoval jsem zprávy a vše, co jsem v sezoně neměl šanci, jsem chtěl vložit do rodiny, protože jinak jsem hokejový fanatik. Tam jsem se v plné míře věnoval jim. To bylo fajn.

Bylo pro vás těžké telefon vypnout a nedívat se na něj?

Po sezoně jsem ten problém měl, to jsem nemohl vypustit z hlavy. Taky jsem jel na dovolenou, ale pořád jsem ještě řešil hokej, hokej, hokej. Po letní přípravě jsem to ale vypnul. Spíše mě zajímaly věci v Americe, NHL, nebo třeba to, že Venca Prospal jde trénovat na farmu, takže jsem sbíral informace. I to, co na to říká Buffalo. Bylo fajn se přesměrovat jinde, než tady v Česku.

Dala vám Amerika i něco pracovně?

Dala, protože jsem se bavil s lidmi v Anaheimu z klubu ohledně tréninku, i když teď v sezoně se jim nedařilo. Prostě myšlenky, aby mužstvo během dalších čtyř pěti let stoupalo a hráli o Stanley Cup. Dozvěděl jsem se zajímavé věci, na které člověk nepřijde, když nemá kontakt s lidmi z prostředí.

A dá se něco aplikovat i tady ve Vítkovicích vzhledem k tomu, že máte hodně kosmopolitní kádr?

Bavili jsme se o tom, že mám hodně kluků ze zámoří. Možná tady máme trend. Spíše mě zajímalo, jak oni vidí jejich mentalitu a přizpůsobení se na náš hokej. Kdo není hloupý, vždycky si z toho něco vezme a přemýšlí jinak, než když tu informaci nemá.

Řešila se i kauza dopingu Hradce. Jaký na to máte názor?

Měly by se ctít a dodržovat určitá pravidla, která jsou nastavena. A nedělat výjimky. To je můj názor na celou kauzu. Ale tak jako se moc nechci vracet k minulé sezoně, protože začínáme od nuly a znovu to bude strašně těžké, ale tvrdou prací se můžeme zase někam vyšplhat. Odrážet se ale budeme od každodenního drilu. Nerad budu vzpomínat, že loni bylo to, nebo to. Prostě je to zapomenuto, je to minulost a my se musíme dívat dopředu. Máme jiné mužstvo, možná to budeme muset založit na něčem jiném, ale to ukáže až příprava, zápasy a práce v tréninku. Já si jen přeji, aby hráči byli zdraví, nikdo nevypadl, i když to se málokdy stane, protože tréninky budou náročné, zápasů bude celkem dost, a přibude i cestování. Aby i sestava mohla být ucelená, byť se bude měnit. Budeme zkoušet různé varianty, dvojice, trojice, to k přípravě patří.

Mezi posilami je Jan Káňa. Co si od něj slibujete?

Je to střelec, který by měl zápasy rozhodovat. Silná přesilovka, výborná střela. Z toho, jak jsem ho zatím poznal v přípravě, tak charakterově dobrý kluk, komunikativní, chce se někam posunout. Pozitiva převažují a já věřím, že to může naplnit. V Olomouci dokázal, že může hrát i bez Krejčího. Každý přisuzoval jemu, že vyskočil. Loni hrál bez něj a vyskočil znovu. Je to pro něj nová výzva, změna, která něco přinese a já se na spolupráci těším.

A co Valentin Claireaux?

Hledali jsme centra. Neříkám, že je to top, možná máme ještě něco otevřeného, ale naskytla se nám tato možnost a nechtěli jsme čekat do poslední chvíle, až se někdo uvolní. Chtěli jsme mít kádr víceméně uzavřený před začátkem přípravy na ledě. Já mu věřím. Je to pravák, silný na buly, bavil jsem se s kluky, kteří s ním hráli i na mistrovství světa Jordannem Perretem a Sašou Treillem, kluky, které jsem trénoval, od nichž mám dobré reference. Jestli bude top, to si musíme počkat, ale věřím, že bude mužstvu platný. Je to zase nová výzva, je odhodlaný, přizpůsobil tomu vše, přijel tady s rodinou, což u něj hraje velkou roli, když se přesouvá. Věřím, že nám ukáže svou sílu.

Stuart Percy přišel také jako střelec, viďte?

Počítám s tím, že by měl dirigovat přesilovky. V mých očích charakterově dobrý kluk, má rád výzvy, výhry, chce se posunout, takže věřím, že by v ofenzivě měl pomoci. Šikovný na puku, dobrá střela, vidí hru, má dobrá rozhodnutí v přesilovkách, není to hráč, který nahrává, ale střílí, což mám rád. Tak jako jsme tady měli Sola (Solovjova), který se nebál vystřelit. Já doufám, že to tak bude, že to do něj nacpu, a že míst, odkud budeme nebezpeční v přesilovkách, bude víc.

Čeká vás pět přípravných zápasů, pak Liga mistrů. Chcete mít o sestavě jasno před vstupem do evropské soutěže, nebo i ta bude součástí přípravy?

To vše záleží na zdravotním stavu. A nejsem zastáncem, abych hráče přes třicet stavěl do všech deseti zápasů. Ohledně sestavy něco v hlavě mám, ale bude se s tím hýbat. Spíše to budeme směřovat k začátku extraligy, abychom našli ideální složení dvojek, trojek, aby chemie fungovala i v pětkách a postupně se to přeneslo na celé mužstvo. Někdy to zabere čas, zvlášť, když jsou změny. A není řečeno, že když se někomu v minulém klubu nedařilo, tak že to bude i u nás, a naopak. Věříme, že si to zase sedne a bude to šlapat.