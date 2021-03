Po bezbrankové a nepříliš atraktivní první třetině šli jako první do vedení domácí, když se ve 27. minutě trefil Hotěk. Netrvalo však dlouho a srovnal Štefka, v úvodu třetí části pak skóre obrátil Süss. Minimální náskok však Přerovu vydržel jen 45 vteřin, než na 2:2 vyrovnal Žovinec.

Ani jeden z týmů v základní hrací době rozhodnout nedokázal, podobně jako ani v následném prodloužení, na řadu tak přišla dovednostní soutěž. Zatímco za ostravský celek skórovali Szathmary s Korkiakoskim, na hostující straně se ujal pouze pokus Formana a Poruba tak mohla slavit.

„Velmi důležitý zápas. Samozřejmě bylo to i o štěstí, protože nájezdy jsou vždy loterie, ale jsme rádi, že máme v týmu hráče, kteří dovedou tým podržet a pak to v této disciplíně překlopit na naší stranu. Nebylo to vůbec jednoduché, byl to trochu ‚zápas blbec‘, pořád nám něco uskakovalo, ale kluci to zvládli po fyzické i psychické stránce a vyhráli,“ byl rád jeden z trenérů Poruby David Moravec.

Že by třetí porážka v sérii měla soupeře pro čtvrtý duel zlomit, si nemyslí. „Vůbec. Oni jsou tak houževnatí a odhodlaní, nepustí ani centimetr ledu, hodně nepříjemní a my se musíme mít na pozoru až do konce. Pochopitelně bychom byli rádi, kdyby série byla co nejkratší, ale musíme mít za zády pana Pokorného a Víťu Respekta,“ dodal Moravec.

Poruba – Přerov 3:2 SN (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 27. Hotěk (Kanko), 47. Žovinec (Korkiakoski, Stloukal), rozhodující nájezd Korkiakoski – 29. Štefka (Forman, Goiš), 46. Süss (Hejcman). Rozhodčí: Dědek, Barek – Bartek, Hranoš. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 3:0.

Poruba: Foltán – Teper, Žovinec, Szathmáry, Kozák, Voráček, Urbanec, Slavík – Hotěk, Hudeček, Kanko – Stloukal, Raška, Sikora – Špaček, Toman, Endál – Korkiakoski, Jáchym, Pořízek. Trenéři: Suchánek a Moravec.

Přerov: Petrásek – Forman, Dluhoš, Suhrada, Zbořil, Kubeš, Krisl – Doležal, Hejcman, Číp – Svoboda, Dvořák, Süss – Sebera, Pšurný, Dostálek – Štefka, Indrák, Goiš – Macuh. Trenéři: Kočara a Grof.

Další zápasy čtvrtfinále play-off: Litoměřice – Jihlava 6:3 (2:1, 1:2, 3:0), stav série: 2:1. Slavia Praha – Kladno 6:5 PP (2:0, 2:5, 1:0 – 1:0), stav série: 1:2. Vsetín – Vrchlabí 5:2 (0:2, 3:0, 2:0), stav série: 2:1.