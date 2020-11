Lepší vstup do utkání přitom měli hosté, kteří se prosadili už na začátku třetí minuty, když za Dolejše propadla nenápadná střela Perreta. Hradec byl i poté aktivní, trefil třeba tyčku, ovšem daleko více se zapotil na opačné straně Mazanec.

Strážce svatyně Mountfieldu se měl několikrát co ohánět, v první třetině však všechny závary před svou brankou i s pomocí spoluhráčů vyřešil.

To platilo do 28. minuty, kdy práci Marosze s Schleissem a celkovou střeleckou převahu svého týmu zužitkoval kapitán Vítkovic Roman Polák, který přesnou ranou prostřelil královéhradeckého brankáře. Aby toho nebylo málo, tak ještě před druhou sirénou šli domácí do vedení, když přihrávku Vojtěcha Poláka dopravil za Mazance útočník Hruška, po zranění navrátilec do sestavy.

Závěrečná třetina se pak změnila ve velký boj, v němž se sice příliš nepřerušovalo, ale až na výjimky nenabízela před brankami mnoho vzruchu. Vítkovice se však při hájení těsného náskoku nenechaly zatlačit a nakonec jednobrankové vedení udržely až do konce.

Hlasy trenérů po utkání:

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Zvítězila větší touha po vítězství. Souhlasím, že jsme projevili větší důraz. Těžko hodnotit sportovní stránku po tak dlouhé době. Jsme především rádi, že se může hrát. Tím, že jsme vyhráli, je naše radost o to větší."

David Kočí (Hradec Králové): "Po dlouhé době bylo těžké se do toho dostat, ze začátku to bylo nemastné neslané. Chyběl nám pohyb v celém zápase, ale taky důraz. Nechodili jsme do míst, kde to bolí. Náš výkon nebyl takový jako před pauzou. Soupeř zaslouženě vyhrál."

HC Vítkovice Ridera – Mountfield HK 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. R. Polák (Marosz, Schleiss), 37. J. Hruška (V. Polák) – 3. Perret (Hronek, V. Růžička ml.). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Bez diváků.

Vítkovice: Dolejš – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Koch, Trška, R. Černý – L. Krenželok, Marosz, Schleiss – V. Polák, J. Hruška, Lakatoš – Dej, Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.

Hradec Králové: Mazanec – Nedomlel, Zámorský, Hronek, Blain, Šalda, F. Pavlík, R. Pilař – Orsava, Cingel, Smoleňák – Sklenář, V. Růžička ml., Klima Kelly – Perret, Klima Kevin, Lev – R. Pavlík, P. Koukal, Jergl. Trenéři: V. Růžička st., Branda a Kočí.