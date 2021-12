Hlavní byl pro něj ale výsledek, který znamená, že Vítkovice bodovaly podeváté v řadě a v tabulce jsou už páté. „Je to derby a vždycky ho chceme vyhrát. Není to tak, že si po porážce s Třincem řekneme, že je prostě silnější. To vůbec ne. Byli bychom naštvaní,“ upozornil Petr Gewiese.

Překvapení! Vedoucí Oceláři skórovali jen jednou, derby patří rivalům z Vítkovic

Vraťme se k vašemu gólu, který byl v extralize vůbec první. Věřil jste, že zrovna tohle bude ta rána, která tam padne?

Věřím každému puku, který trefím na bránu. Byl jsem trochu překvapený, že to dopadlo. Přejel mi tam hráč, neviděl jsem to, proto jsem neměl ani takové emoce. Ale teď jsem si to v kabině s kluky užil. To stačí. Ale je to skvělé. Jsem nadšený. Vyhrálo se, ten fík je super, takže jsem šťastný.

Ve 13. minutě jste ale hokejku při střele zlomil. Co jste si říkal?

Byla to škoda, ale nejsem v těchto věcech úplně pověrčivý. Snažím se nemít tyto bloky. Nebral jsme to tak, vzal jsme si druhou a pálil dál.

Každopádně příprava na Třinec byla evidentně skvělá. Byla speciální proti jiným zápasům?

To ne, my si jedeme celou dobu to svoje a dneska jsme to jenom poctivě plnili. Věděli jsme, že na nás vletí od začátku, tak jsme se snažili to odrazit, mít brejky a to se nám dařilo.

A v 11. minutě jste vedli 2:0…

Třinec je hodně zkušený tým, ale my jsme věděli, že když si budeme od začátku plnit to, co máme nastavené – hlídat si zadek a ujíždět – tak se nám to povede dovést do zdárného konce.

Ve třetí třetině jste vyslali už jen dvě střely, nebyli jste až moc zalezlí?

Bylo to 3:0 a jsme tady proto, abychom vyhráli. Dělali jsme pro to maximum. Že se nám nepovedlo vyslat více střel, se historie neptá. S Třincem se známe, víme co hrají, dneska fungovalo to, co jsme si nastolili. To je skvělé.

V Liberci jste ale také vedli 2:0, náskok jste ztratili. Mysleli jste na to?

O minulém zápase jsme se nebavili. Nesmíme to mít v hlavách, protože to by byl ten problém. Proto to tam nemáme.

Ani po gólu na 1:3, navíc když pak měl Třinec početní výhodu šest na čtyři?

Měli tlak, ale to se dalo čekat. Vedli jsme tři jedna, pořád jsme měli dva góly náskok, a věřili, že to dotáhneme.

Výrazně vám pomohl i brankář Aleš Stezka, který z 35 střel inkasoval jen jednou…

Aleš je skvělý, výborný gólman. Drží nás.

V Třinci jste před lety byl v přípravě, neuspěl jste. Vybavil jste si to? Byla to pro vás zvláštní motivace?

To už je historie, je to osm let. Během toho jsem prošel iks staveb, to už je za mnou. (směje se)

Ještě loni jste hrál první ligu v Šumperku, teď nastupujete v přesilovkách v extralize. To je parádní kariérní posun, ne?

Je to skvělé, super, užívám si to. Ze Šumperku do Vítkovic, teď tu stojím mezi vámi, iks lidí kolem mě s mikrofonem. Užívám si to maximálně.

V devátém zápase po sobě jste si sáhli na body. Je to odraz toho, že mužstvo jde výkonnostně nahoru?

Určitě ano. Ta vítězství a body přicházejí, každý si více věří a myslím, že je to na ledě i vidět. Daří se nám, jedeme na nějaké vlně a jsme rádi. Nikdo nijak nevystupuje, jedeme to svoje, víme, co máme hrát, nehrajeme si na nic více a to nám nese ovoce.

Není to tak dávno, co jste byli třináctí, teď jste poskočili na pátou příčku…

Je to skvělé. Ne že bychom se o tom denně v kabině bavili, ale jsme rádi, že jsme v tabulce nahoře. Jdeme zápas od zápasu, nese to body, a doufám, že bude i dál.