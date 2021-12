PRVNÍ GÓL VYŠTVANÉHO HRÁČE

Vstřelil svůj první extraligový gól, nechybělo mnoho, a byl vítězný. Tento titul mu vzal v závěru Martin Marinčin. Petru Gewiesemu to ale na radosti nic neubralo. Naopak. Navíc ho mohlo těšit, že pomohl srazit soupeře, který ho před osmi lety odmítl angažovat. Nevěřil v jeho schopnosti a nechal ho jít do jeho mateřského Šumperku. Dnes patří k tahounům ostravského celku. „Už je to historie. Během toho jsem prošel iks staveb, to už je za mnou,“ smál se a roli si vychutnával. „Ze Šumperku do Vítkovic. Teď tu stojím mezi vámi, iks lidí kolem mě s mikrofonem. Užívám si to maximálně,“ vykládal Petr Gewiese.

Utkání 53. kola hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 8. prosince 2021 v Třinci. Petr Gewiese z Vítkovic.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček