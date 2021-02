„Začali jsme zle, od první minuty jsme zaostávali, potřebovali jsme se zlepšit a víc střílet, což jsme si řekli v šatně. A to rozhodlo. Ve druhé třetině jsme dali rychlé góly po výborných akcích, hráli jsme v takovém tempu, v jakém chceme. To byl klíč k tomu přehrát Vítkovice,“ uvedl dvougólový útočník Miloš Roman, vedle Michaela Špačka (1+2) a bratrů Kovařčíkových (oba 1+1) klíčový muž Slezanů, kterým pomohly změny v sestavěo první přestávce.

Jedna se týkala i Romana. „Vše bylo rychlé, ani jsme nedostali pokyny. Trenér nám řekl, že se vyměníme a šli jsme hrát,“ přiblížil Roman. „V rámci všech útoků to bylo vlažné. Nevyhrávali jsme osobní souboje, lajny se mi nelíbily, tak došlo k přehození hráčů a nastartovalo se to,“ řekl kouč Třince Václav Varaďa, jenž byl v šatně hned dvakrát.

„V první třetině jsme byli strašní. Bez emocí, chybělo nasazení, jako kdyby šlo o přátelské utkání. Tak se hrát nedá. Vítkovice byly naopak o třídu lepší, ještě jsme měli kliku, že to bylo 0:1,“ poukázal na šance Ostravanů. „Podruhé jsem v kabině byl, abych hráče podpořil a hodili zpackanou třetinu za hlavu. V dalších dvou to bylo to, co jsme potřebovali,“ dodal k páté výhře v řadě Varaďa.

Naopak hosté si rozdíl ve svém výkonu těžko vysvětlovali. „Kdybych věděl důvody, změníme to, ale bohužel. I takové zápasy jsou,“ prohodil útočník Zbyněk Irgl. „Stalo se to, co by nemělo. Přestali jsme bruslit, hrát naši hru, kdy i z obrany chceme být aktivní, couvali jsme a dali soupeři mnoho prostoru, který v první třetině neměl. Toho oni umí využít a tam se to lámalo,“ doplnil Irgl.

Trenér Miloš Holaň byl, poté, kdy si Vítkovice z Werk Arény odvezly podobný debakl jako v prosinci (0:6), hodně zklamaný. „Prvních dvacet minut jsme byli lepší, dali jsme gól, mohli jsme odskočit i o víc. Za druhou a třetí třetinu a tu ostudu, jakou jsme tu předvedli, se mohu fanouškům akorát omluvit,“ pronesl.

„Nechápu. Asi jsme si mysleli, že jsme už vyhráli. Byli jsme absolutně nesoustředění, dostali jsme góly a sesypali jsme se. Ani to nechci dál hodnotit,“ uzavřel Miloš Holaň.