Sám střelec se divil, jak celá situace skončila. „Takový gól jsem nikdy v životě nevstřelil, fakt nikdy. Ani na tréninku,“ dušoval se Trška a oddechl si, že smazal ve 23. extraligovém zápase sezony svou nulu v počtu vstřelených branek.

„Bylo to nahození naslepo. Ale díky bohu za něj. Byl jsem bez gólu, takže jsem rád, že jsem ho dal. Aspoň nějaké plus,“ řekl po prohře 1:3.

Viník branky, gólman Jakub Sedláček, bral chybu i pod vlivem kladného výsledku pro svůj tým s úsměvem. „Na tréninku asi vezmeme pytel brambor a budeme to nahazovat. Třicet brambor za sebou asi,“ smál se. „Ale stane se. Holt to necvičíme,“ pokračoval v humorném duchu. „Samozřejmě jsem to podcenil. Chtěl jsem to hrát, ale přeskočilo mi to hokejku a já ztratil přehled. Moje chyba, tam musí být hokejka i lapačka. To se učí v žácích,“ dodal s větší vážností.

„Asi nejhorší gól v kariéře, ale vyhráli jsme, tak je to dobré. Kdyby to bylo za stavu 1:1, bylo by to horší. Ale my jsme pořád vedli a super, že jsme zase dali rychle další gól v přesilovce. Kdybychom prohráli třeba 3:4, tak to jde na mě a vypadalo by to úplně jinak. Bylo důležité nad tím nepřemýšlet, zapomenout, protože tohle se stane každému brankáři. Prostě to hodit za hlavu,“ věděl Sedláček.

Tršku trápí týmová produktivita. Vítkovice v posledních třech zápasech vstřelily jen dvě branky. „To je extrémně málo, strašně slabé. Navíc i v Třinci to byl víceméně šťastný gól. Něco je špatně, ale co, to vážně nevím,“ pokrčil jen rameny slovenský obránce.

Velký vliv podle něj mělo i sedm vyloučení, proti dvěma na straně Sparty. Teď věří, že ve čtvrtečním duelu s Mladou Boleslaví přijde náprava. „Těžký zápas, ale prostě musíme dát první gól konečně. Když dostaneme gól, dva tři, zase to bude těžké. Bude nás to stát zase moc sil,“ uzavřel Peter Trška.