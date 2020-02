Jeho druhý trest využili Východočeši ke srovnání skóre na 3:3, v závěrečné části pak duel rozhodli. „Zlom? Nedal jsem asi šest šancí, co jsem měl. Pak jsem ještě fauloval. To je celé,“ prohodil na úvod rozhovoru.

Byl jste třikrát vyloučen. Bylo těžké udržet emoce ve vyhroceném utkání?

To je na posouzení rozhodčích. Byl to faul. Bohužel. Nepomohl jsem týmu. Nezvládli jsme to.

Utkání jste měli super nastartováno. Dá se říct, že Pardubice zápas lépe emočně ustály?

Nevím, to se musíte asi zeptat jich. Na tohle vám asi neodpovím.

Některé zákroky pramenily ve vašem případě třeba i z frustrace?

Nevím.

Můžete to rozvést?

Těžko se mi hledají slova. Dneska jsme to měli perfektně rozehrané. Pak přišly hloupé fauly a dostávali jsme góly v oslabení. Strašně nás to mrzí. Připravovali jsme se na to, chtěli jsme doma vyhrát. Atmosféra byla výborná… Je to těžké.

Jak jste viděl situaci, kdy šly Vítkovice do tří?

Nevím, nejdřív se na to musím podívat sám doma, abych viděl situaci, za kterou jsem šel ven. Pak bych asi mohl něco říkat. Takhle s domněnkou, jak jsem to viděl, to je blbost. Musím se podívat, jak to opravdu bylo, než abych tady emočně plácal blbosti.

Co pro vás tahle porážka znamená?

Vůbec nic. Pořád to máme ve svých rukou a musíme se o to prát. Akorát jsme mohli mít klid, takhle se karty zase trošku zamíchaly. Teď nás v neděli čeká další těžký zápas, ale věříme si, že z Třince odvezeme nějaké body.

Co teď? Je nutné si vyčistit hlavu?

Asi si k tomu ještě zítra něco řekneme, ale už tréninkem se budeme připravovat na nedělní zápas, který je pro nás jako každý z posledních zápasů strašně důležitý. Musíme chtít vyhrávat každý zápas.