„Jsem za to rád. Dobře jsme nastoupili, nakonec se nám to podařilo dotáhnout a v Ostravě extraliga zůstává,“ uvedl po zápase.

Co jste si říkali, když jste viděli, v jaké sestavě Karlovy Vary nastoupily?

My jsme se to dozvěděli před zápasem, když jsme měli v kabině list se sestavou. Ale pro nás se nic neměnilo. Připravovali jsme se, chtěli jsme mít dobré tréninky, ať už přicestují v jakékoliv sestavě a povedlo se to. Ale samozřejmě jsme věděli, že mladí hráči budou brusliví, budou se chtít ukázat, chtěli jsme dobře začít, to se vyvedlo a výsledek je takový.

Co panuje teď v kabině? Je to úleva?

Úleva je určitě veliká, protože to bylo těžké, chtěli jsme extraligu udržet, a teď to z nás všech spadlo. Ale v pátek v Hradci určitě chceme vyhrát, nemůžeme přijet a nějak to odklouzat. Připravíme se a uděláme maximum pro dobrý výsledek.

Bude nějaká oslava?

To nevím, já šel rovnou za vámi, takže netuším.

Vstřelil jste dvě branky, ale krátce před koncem jste ještě mohl trefit odkrytou branku, že?

Jo jo, byla tam. Možná jsem měl vystřelit rovnou z voleje, ale chtěl jsem si to zpracovat a trefit to pořádně, což se nestalo. Ale nedá se nic dělat, už je to jedno.