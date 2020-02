Kromě zástupců Horního Benešova se jej zúčastnili vybraní hráči všech týmů, které hrají krajskou soutěž, tedy Český Těšín, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek B (všichni Východ), Nový Jičín B, Krnov, Rožnov p. R., Studénka a Bohumín (všichni Západ).

Domácí pořadatelé se s hostitelstvím popasovali statečně, půldruhé stovky diváků mohlo ocenit nejen hokejové umění aktérů v zápase, ale i při dovednostních soutěžích.

Nejtvrdší střelu prokázal Josef Tichý. Naměřili mu „dělovku“ s rychlostí 159 km v hodině. Jak oznamoval hlasatel, během utkání hvězd slovenské nejvyšší soutěže bylo přitom naměřeno nejvíc 153 km/hod. Kdo ví, třeba kolem Tichého v sobotu v Těšíně kroužili zástupci bratislavského Slovanu…

Soutěž v přesnosti střelby ovládl krnovský Pavel Michálek. Trefil se dvakrát z pěti pokusů do malých otvorů v brance, a pak i v dodatečném rozstřelu.

Primát pro nejrychlejšího bruslaře zůstal doma. Útočník českotěšínských Wolves Ondřej Pniok obkroužil kluziště ze všech nejrychleji. „Doufali jsme, že to urve, on tu rychlost má,“ zasmál se Petr Malíř, z jehož popudu nápad vzešel.

„Ještě nikdo to předtím v krajském přeboru nezkusil, tak jsme do toho šli. Určitě bych zmínil přínos Milana Urbana z Nového Jičína, který se k nám hned přidal a celou věc pomohl zrealizovat i Karel Kafka z regionálního hokejového svazu. Myslím, že se akce povedla, kluky to bavilo a třeba se tím podaří nastartovat nějakou tradici,“ hodnotil sobotní podvečer Malíř.

O premiérovém vítězství „domácího“ Východu v poměru 13:12 rozhodl půl minuty před koncem karvinský Zdeněk Deutsch.

A jak se akce líbila samotným hráčům? V dresu Západu se představil mistr slovenské ligy a vicemistr té české Miroslav Javín, aktuálně bek Bohumína. „Dvě utkání hvězd, ještě na začátku milénia, jsem v české extralize absolvoval a rád na to vzpomínám. V krajské lize jsem to nikdy nezažil, ale vždycky musí být někdo první. Mohla by to být dobrá tradice, sám jsem zvědav, jestli se nápad ujme,“ hodnotil Javín, který si žádnou dovednostní disciplínu v Těšíně nevyzkoušel. „Všichni jsou v nich lepší než já,“ smál se.

Kapitánem Východu byl zase zkušený orlovský obránce Filip Štefanka, někdejší bek extraligového Havířova či Třince. „Je to dobrý nápad, s ostatními hráči se potkáme, zahrajeme si, víc se poznáme. Pro lidi je to určitě taky fajn, užijí si hokejovou zábavu, o to tu jde,“ mínil. Jeho tým po první třetině vedl 5:0, po druhé to bylo 7:7. To už je asi úděl podobných exhibicí. „No právě. Ať padá co nejvíc gólů a je sranda. O výsledek nejde,“ ujistil Štefanka.

Hráči z Moravskoslezské krajské ligy o pár hodin předběhli své kolegy v Americe, které v noci na neděli čekalo Utkání hvězd NHL. „Jo, ale to je trochu jiná písnička,“ zakončil Štefanka.

UTKÁNÍ HVĚZD

Východ – Západ 13:12 (5:0, 2:7, 6:5)

Branky a nahrávky: 3. Štefanka (Grepl), 6. Holý (Juhász), 10. Juhász (F. Golasovský), 14. Malíř (Haas, O. Pniok), 17. Vančo Minařík (F. Golasovský), 21. Holý (Juhász, Fejko), 36. Piecha (Foltýn), 45. Juhász (Štefanka), 48. Fejko (Juhász, Holý), 52. Haas (Fejko, Juhász), 54. Mičulka, 58. Fejko, 60. Zientek – 21. Ivan, 23. Svoboda (Slovák), 29. Babiš (Michálek), 32. Chvostek (Ivan), 32. Štěpják (Chvostek), 33. Skopal (Michálek), 34. Prokop (Kroupa), 41. Pavelek (Prokop, Ivan), 46. Ivan (Kroupa), 49. Tomášek, 50. Skopal (Michálek, Svoboda), 59. Babiš (Cvečka, Tomášek).

Východ: Pavlíček, Horváth – Vančo Minařík, Mičulka, Fiala, Gottwald, F. Golasovský, Piecha, Foltýn, Haas, Malíř, O. Pniok, Deutsch, Juhász, Holý, T. Malík, Fejko, Štefanka, Zientek, Grepl, Zakuťanský, Petrák. Trenéři: Bolek a Symon.

Západ: Baldík, Kohn – Pokorný, Michálek, Svoboda, Mosler, Tichý, Ivan, Pavelek, Javín, Prokop, Kroupa, Cvečka, Babiš, Andrýsek, Štěpják, Chvostek, Pelikán, J. Sluštík, Slovák, Tomášek. Trenéři: Pokorný a Fleischmann.