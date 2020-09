Přispěl k tomu zejména čtvrtý duel, v němž odchovanec Opavy zaznamenal jednu branku a dvě nahrávky. „Kdyby to byl můj první rok v NHL, možná bych byl nervózní, ale já jsem věděl, že to přijde. Vím, jak to tady chodí, že pár utkání nevyjde, ale pak přijde série a daří se. Navíc jsem se na ledě cítil hrozně dobře, šance jsem měl a proto bylo jasné, že je jen otázka času než to tam padne,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Faksa.

Jak na to bude člověk jednou vzpomínat, že v play-off zaznamenal tři body a byl vyhlášen první hvězdou zápasu?

Upřímně, já jsem byl hlavně rád, že jsme vyhráli, protože čtvrtý zápas byl hrozně důležitý. Stejně jak jsem říkal v sérii s Calgary, že je rozdíl, jestli prohráváte 1:3, nebo je to 2:2, tak tady to bylo podobné, jen opačně. Naštěstí jsme to zvládli a šli jsme do vedení 3:1.

Kromě toho, že si sám věříte, tak máte důvěru i kouče, protože chodíte na přesilové hry…

Jasně, za to jsem rád. Máme dvě srovnatelné přesilovkové lajny, cítím se tam dobře. Navíc když člověk ví, že v play-off tyto situace rozhodují.

Už jste sice jednou v NHL nastřílel hattrick, ale tady šlo o zápas play-off. Berete tedy pondělní utkání za své životní?

Hattrick je nejvíc, jen jednou za čas se stane, že ho vstřelíte, takže za životní pokládám utkání ve Vegas. Každopádně i tohoto si moc cením, protože jak jste řekl, je to play-off a v něm šlo o můj nejvydařenější zápas.

Už předtím jste během vyřazovacích bojů začal pravidelně sbírat body, pramenilo to ze sebevědomí?

První tři zápasy ve skupině o umístění se sice do statistik počítají jako play-off, ale já to tak nebral. To jsem vnímal hlavně jako přípravu, rozehrání se, pravé play-off začalo až s Calgary. I když po té pauze nebylo lehké se do toho dostat, tak jsem se na ledě cítil dobře celou dobu. A s každým zápasem se to stupňovalo, nabíral jsem sebevědomí a teď to vyvrcholilo. I když doufám, že ještě nějaký podobný zápis přidám.

Co říkal gólman Pavel Francouz, že jste ho vyhnal z brány?

Ještě před vypuknutím zápasů jsme byli všichni Češi tady v bublině na večeři, takže jsme toho dost probrali. Během série se ale vůbec nepotkáváme, jsme primárně na hotelu, kde už je to trochu na hlavu, ale s nikým jiným jsem možnost pobavit neměl. Ani s Pavlem.

Ani v útrobách haly mezi šatnami?

Vůbec. Já si myslím, že v play-off je to jiné, a i kdybychom se potkali, tak nevím, zda bychom se pozdravili. Během bojů jde vše stranou, až to skončí, tak se možná uvidíme pokecáme. (úsměv)

Až se potkáte, tak asi i nějaký ten vtípek z vaší strany zazní, viďte?

Já nevím, hlavně musíme prvně postoupit, abych si mohl někoho dobírat. Teď není o čem vtipkovat. Jsem rád, že mi to tam spadlo, ale jedeme dál.

Páté utkání jste ale už nezvládli. Člověk by přitom očekával, že nabití energií a s vidinou postupu do soupeře vletíte, budete chtít rozhodnout. Místo toho jste po první třetině prohrávali 0:5. Co se stalo?

Těžko říct. Možná to bylo i tím, že jsme hráli dva zápasy po sobě ve dvou dnech, což je v play-off strašně těžké. Byli jsme v euforii, vedli jsme 3:1 na zápasy a asi jsme si mysleli, že poslední vítězství a postup asi přijde sám. Zaspali jsme, nehráli jednoduše, nebruslili dobře, nedohrávali souboje a nakonec z toho byla porážka 3:6. Myslím, že to byla pro nás velká facka. Možná je to ale dobře, třeba to byl alarm a poučíme se z toho do šestého utkání.

Stále jste blízko postupu, co v noci na čtvrtek rozhodne?

Důležitá bude první třetina, vstup do zápasu. Oba týmy budou hrát na maximum, čekám vyrovnaný zápas a myslím, že rozhodnou detaily. Naší výhodou je, že oni musí, my bychom měli, takže čekám dobré utkání.

Na závěr smutná otázka. V pondělí přišla zpráva, že zemřel hokejový trenér Miloš Říha, jehož jste zažil na loňském mistrovství světa na Slovensku. Co jste na říkal?

Už dříve jsem četl, že je na tom zdravotně špatně, ale nevěděl jsem, o co jde. Jak je to vážné. Když jsem pak ráno vstal a byl ospalý, tak jsem tomu nemohl věřit, když jsem se o tom dozvěděl. Nechápu to. I když jsem ho poznal jen to tomto jednom šampionátu, navíc jsem přijel později, tak bylo na něm vidět, že hokej miluje. Rozhodně jsme přišli o velkou ikonu. Je to škoda.