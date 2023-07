/ROZHOVOR/ Sezona 2015/16. Poslední, kdy se v sestavě hokejových Vítkovic objevovalo jméno Jan Káňa. Po osmi letech je zpět, jenže nepůjde o ostravského rodáka, nýbrž odchovance Zlína, který v minulých ročnících táhl ofenzivu Olomouce. „Nejvíc problémů bylo s kartičkami, to jsem furt dostával na podepsání od Honzy Káni,“ říká jednatřicetiletý útočník po svém příchodu.

Vítkovice na ledě. | Video: David Hekele

Občas se prý stane, že mu někdo řekne, že pochází z Ostravy. „To jsou takové perličky. Furt lidem vysvětlovat, že to nejsem já. Ale jinak je to v klidu,“ dodává Jan Káňa.

Záludná otázka. Podepisoval jste ty kartičky?

Ne, to ne. Vždycky jsem jim to vrátil, že to není moje. Někteří fanoušci se divili, že to nechci podepsat. Mysleli si, že jsem namyšlený.

S Janem a Tomášem Káňovými nejste ani vzdálená rodina?

Co vím, tak ne. Ale třeba dřív mohlo někomu něco ulítnout, nebo se něco stát. Mohl někdo někde za divočit. (zasměje se) Ale fakt si toho nejsem vědomý ani já, ani rodiče. Nikdo mi neříkal, že bychom měli být nějak propojení.

Bývalý reprezentant Petr Čajánek je váš strýc, který si pamatuje bitvy mezi Vítkovicemi a Zlínem, že?

Hlavně semifinále play off, když byla výluka, a tady hrál Pavel Kubina. Tak to si pamatuju docela přesně. Ta série byla velmi dobrá, vyhrocená. Nevím, ve kterém to bylo roce. 2005? Tak to jsem byl… Ani nevím, kolik mi bylo. Třináct? To jsem byl asi ve Zlíně, kde jsem odcházel až v dorostu. Sledoval jsem to jako fanoušek, ještě jsem to nehrál. (směje se)

S příchodem do Vítkovic jste vyměnil plech arénu za moderní halu. Je to velká změna?

Jo, zázemí je tady někde jinde. Mně se ve Vítkovicích, když jsem sem jezdil, nehrálo moc dobře. Ale tak to bylo i předtím, když jsem hrál v Brně. Taky se mi nehrálo dobře v Olomouci. Jdu vždycky jdu tam, kde se mi hraje nejhůř, abych to změnil a měl to tam rád. Doufám, že teď to bude stejné.

První trénink na ledě vám ale olomoucký zimák připomněl, protože jste byli na malé hale…

No, ale bylo tam tepleji… Teď v létě je v Olomouci přes dvacet stupňů. Tam je to podle počasí. Jak je venku, je i vevnitř.

V Olomouci jste byl lídrem. Bude těžké si tuhle pozici vybojovat ve Vítkovicích?

Všechno je těžké. Já ale doufám, že i když nebudu mít tak výsadní pozici, jakou jsem měl v Olomouci, dokážu týmu pomoct. Počítám s tím, že si prostor na ledě musím vybojovat sám. Ale přicházím s tím, že chceme být úspěšní jako tým. Skvělých hráčů je tady dost, takže se strašně těším.

Možná budete muset začít ve druhé třetí lajně. Nebude to trochu nezvyk?

Ne. Někdy je úplně jedno, ve které lajně člověk hraje. Často záleží na tom, jak hraje, jakou má formu. Podle toho má i čas na ledě. Celé léto a přípravu je jedno, kde a s kým budu hrát. Musíme být jako tým nachystaní na začátek ligy.

Hokejisté Vítkovic se připravují na nadcházející sezonu, v pondělí 24. července 2023 poprvé vyjeli na led.Zdroj: Deník/Petr Kotala

V Brně i v Olomouci jste sbíral kolem čtyřiceti bodů za sezonu. Bude snazší na to ve Vítkovicích navázat?

Já před každou sezonou říkám, že hlavně chci vydržet zdravý, protože to je to je u mě zásadní. Cítím se v pohodě, jsem i zdravý, tak věřím, že jsem schopný nějaké body udělat. Vedle toho si hlavně si přeju, ať šlapeme jako tým.

Proč jste si vlastně vybral zrovna Vítkovice?

Samozřejmě hrála roli vize týmu se dostat co nejvýš, a hrát špičku tabulky. To mě po těch letech v Olomouci láká. K tomu i vzdálenost od Olomouce, kde mám zázemí. Nějak ten pobyt rozdělím mezi ji a Ostravu. I to byl jeden z důvodů.

A co vidina zisku medaile?

To je jasné. Proto jsem tady šel. Věřím, že tým má na to bojovat o ty nejvyšší příčky. Nechci mluvit o titulu, i když bychom si to samozřejmě všichni přáli, ale cesta je ještě hodně dlouhá.

V posledních letech jste v létě trénoval individuálně, ale to jste letos vyměnil za týmovou přípravu. Bylo to hodně jiné?

Asi jo. Bylo to dost odlišné, ale dost cviků se shodovalo, nebo byly podobné, takže jsem to absolvoval s týmem a cítím se v pohodě. Zdravotně i fyzicky. Doufám, že to bude na ledě stejné. Ani z toho nemám obavu. Kdybych z toho byl zničený, asi bych se to snažil nějak vykomunikovat. Ale jak říkám, příprava proběhla v pohodě. Neměl jsem žádné zranění, jsem spokojený a těším se na led.

Jak na vás tým působí v šatně?

Je to jiné, než v Olomouci. Je tady dost kluků, co mluví anglicky, takže si na to musím zvyknout, protože angličtinu nemám extra dobrou. Určitě i v tomto mi to pomůže, že se ji trošku naučím. Budu se v průběhu nějak chytat, kdo jak mluví, a pak se budu snažit mluvit i anglicky, ať se něco naučím.

Jak vidíte sílu mužstva?

Kvalita tu bude skvělá. Loni kluci bojovali o finále, takže tým bude výborný. Teď jsme byli na ledě poprvé, spíše se bruslí, jsou i nějaká cvičení, oproti Olomouci je náročné se tady prosadit. Ještě nevím, ale věřím, že tréninky budou mít vysokou úroveň.

Čeká vás i Liga mistrů. Těšíte se?

Ani nevím, jestli jsem ji už hrál. Tenkrát to byla myslím European Trophy, nebo co. Je to dávno. Mě bavilo proti jiným týmům, než proti kterým hrajete celý rok, takže v tom je to zajímavé. Jediné, co občas bývá horší, je cestování. Někdy je to narychlo, nebo se přejíždí daleko. To je náročnější. Ale jinak doufám, že zápasy budou dobré, užijeme si to, a zkusíme se dostat co nejdál.