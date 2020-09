Zanedlouho mu bude pětatřicet let a už se možná rozhlíží, kde by se uplatnil po skončení své bohaté kariéry. Co třeba jako sudí? Hokejový útočník Rostislav Olesz, hrající českou nejvyšší soutěž v Olomouci, se v minulých dnech představil v pruhovaném dresu v přípravném utkání dorostenců Poruby proti Třinci.

Hokejový útočník Rostislav Olesz v nové roli - jako rozhodčí. | Foto: HC RT Torax Poruba

„Před asi dvěma měsíci jsme seděli s kamarády, kde proběhla debata na téma rozhodčích. Mému spoluhráči a kamarádovi bylo nabídnuto udělat si seminář, ale odmítl to. Já jsem se ale toho chytil. Oslovilo mě to a šel do toho,“ řekl útočník pro web hcporuba.cz