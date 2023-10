Téměř čtyři roky uplynuly od chvíle, kdy odešel z Vítkovic. Teď se hokejový útočník Patrik Zdráhal rozhodl k návratu do mateřského klubu. Po třech vydařených sezonách v Litvínově si vyzkoušel angažmá ve švédském klubu Lulea, dlouho tam ale nevydržel. „Nehrál jsem,“ řekl mimo jiné osmadvacetiletý střelec.

V rozhovoru pro klubový web přiznal, že návrat do Ostravy se zrodil poměrně narychlo. „Předevčírem, tedy ve středu, jsem podepsal v Lulea ukončení smlouvy, a samozřejmě už jsme byli v kontaktu tady s Vítkovicemi. První mi zavolal pan (majitel) Aleš Pavlík, volal mi dvakrát, nebo třikrát. Potom jsme se sešli v Ostravě ve čtvrtek večer a uzavřeli jsme to,“ přiblížil Zdráhal.

„Jsem moc rád, že mi pan majitel přímo projevil takovou důvěru, takový zájem. Neskutečně si toho vážím a přesvědčilo mě to. Nejen ty telefonáty, ale i to čtvrteční setkání. Že o mě ve Vítkovicích stojí, já tady chci být. Rozhodlo to. Jsem zpátky doma,“ dodal odchovanec s tím, že jako Ostravák má pozitivní pocity.

Zájem o jeho služby mělo vícero klubů, mluvilo se především o Mladé Boleslavi, a také o zmíněném Litvínovu. V ostravském celku, stejně jako v regionu, kde má rodinu, se ale cítí jako doma, přičemž moc se toho v něm nezměnilo. „Kluci maséři a tak jsou stejní. Přivítali mě skvěle. Vypadá to, že je tady super parta. Takže já věřím, že se týmové výsledky zvednou. Moc se na to tady těším,“ vylíčil Patrik Zdráhal.

Samozřejmě se vyjádřil k tomu, proč to ve Švédsku nevyšlo, byť přicházel jako posila. Místo značného vytížení v některém ze tří útoků nastupoval až ve čtvrté formaci, navíc i z původních sedmi minut na zápas mu trenéři postupně ukrajovali. „V posledních zápasech jsem hrál maximálně tři, čtyři minuty a v mém věku – je mi dvacet osm – jsem si řekl, že chci hrát hokej,“ vysvětloval.

„Vím, že švédská liga je nejlepší v Evropě, a kvalita je tam obrovská, ale já se musím dívat také na sebe. Chci hokej hrát, protože jej miluju. Tuhle práci miluju a chci být týmu prospěšný, ale tam jsem nebyl, když jsem seděl na lavičce a na led jsem se dostal možná v komerční přestávce. To bylo divné. Dost lidí to nechápalo, ale bylo to rozhodnutí trenéra. Já jsem ho respektoval a respektuju doteď. A jsem nyní ve Vítkovicích,“ podotkl Patrik Zdráhal.

Důvody, proč se do hry nedostával, byly jednoduché. „Trenér mi říkal, že typologicky nejsem hráč do čtvrté lajny a v prvních třech i na přesilovce jsem neměl místo. Chápal jsem to, ale i jemu jsem říkal, že když nebudu hrát a ten prostor nedostanu, tak asi nebudu moci ukázat, jaký jsem hráč,“ řekl Patrik Zdráhal.

S ohledem na kvalitu kádru rozhodnutí respektoval. „Hráči jako Linus Omark, Kanaďani, Pontus Andreasson… To jsou hráči, od kterých jsem si vzal strašně moc a třeba Gustafsson s Omarkem mají za sebou skvělé kariéry, a přesto mě vzali mezi sebe, vůbec na nic si nehráli, byli ke mně féroví,“ přiznal.

„Po lidské stránce to tam bylo skvělé, Švédi jsou skvělí. Opravdu jsem neměl, na co si stěžovat, bohužel s výjimkou toho, že jsem nehrál. A to bylo to nejdůležitější,“ připomněl Zdráhal.

Teď by se měl zařadit mezi tahouny Vítkovic. „Věřím v to. Jinak bych tady nebyl. Večer jsme si s vedením k tomuto řekli nějaké věci a vidím, že to má smysl. Pokud budu podávat ty výkony, které se ode mě očekávají, tak jsem schopný pomoci týmu,“ byl si jistý.

V týmu nevidí slabinu. „Jen je to všechno o hlavě. Hokej je z velké části o hlavě. Když jste v pohodě, všechno jde jak po másle a máte velké sebevědomí. Když to naopak nejde, vše je dole, na ledě si nedovolíte, co obvykle a je to všechno jinak. Myslím, že hlavně nastavení v hlavách musí být pozitivní a pak to půjde přehodit na ten jiný level,“ popřemýšlel nad krizí, kterou prodělávají Vítkovice.

V pátek proti Liberci ještě nehrál. S trenéry vše probere. „Musím hlavně pořádně potrénovat a dostat se do toho, protože jsem poslední dny ani moc nespal. Tím pádem jsem toho taky moc nenatrénoval,“ uzavřel Patrik Zdráhal.