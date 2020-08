„Chtěl jsem změnu,“ přiznal v rozhovoru pro Deník jednatřicetiletý produktivní hokejista, který na severu Evropy prodělává dvoutýdenní karanténu.

Jak prožíváte čas doma, když se potřebujete po fyzické stránce udržovat v kondici?

Zařídili mi tady v centru posilovnu, kde v určitých hodinách mám vstup jen já. Odpoledne si pak chodím zaběhat, případně na kolo, takže že bych se vyloženě nudil, se říct nedá. Jde to. Převážně jsem ale na bytě. Můžu jít ven si nakoupit jídlo, jinak bych se měl zdržovat v domě.

Na led přístup nemáte?

Manažer řekl, že tady to není proveditelné, takže jsem zatím bez něj. To je trochu nepříjemné, protože ve Vítkovicích jsem se na led taky nedostal. Bylo totiž docela plno a kluci navíc na něm začínali později. Vlastně jsem od března na ledě nebyl. Myslím, že až se na něj dostanu, začátek bude zajímavý, i když na druhé straně mně stačí většinou týden, abych se do toho dostal.

První přípravný zápas čeká Ilves už příští středu…

To ano, ale už jsme se bavili, že to hrát nebudu. Dají mi čas na rozkoukání, chápou, že tohle není ideální. Ale bohužel. Nedá se nic dělat.

Jaké máte tedy první pocity z nového angažmá? Aspoň z toho, co jste stačil poznat.

(úsměv) Zatím jsem toho moc neviděl, ale z toho, jak se můžu procházet, město vypadá super. Parádní, krásné, okolo jsou jezera. I počasí je skvělé, takže mám jen slova chvály. Pokud jde o podmínky, tak to nevím, na hale jsem ještě nebyl. Tam mám zákaz, asi abych někoho nenakazil. Ale už se těším, v pondělí mi to začíná a přidám se k ostatním.

Se spoluhráči jste se ještě tedy neseznámil…

Ještě ne. Mám zákaz ses kýmkoliv z týmu vídat.

Při pohledu na soupisku jste v něm s brankářem Lukášem Dostálem jediní cizinci…

Přesně tak. Loni tam byl jen Lukáš. Ale mně to nevadí.I kdybych tu byl sám, tak si s tím poradím. S tím jsem do toho šel, protože nebylo jisté, jestli Lukáš zůstane. Nakonec se s Anaheimem dohodli, že sezonu začne tady a pak se uvidí. Za to jsem rád, ale byl jsem připravený, že tu budu úplně sám. Jak ale říkám, nevadí mi to. Anglicky tu umí víceméně všichni, takže by to nebyl žádný problém.

Jací jsou z vašho pohledu Finové?

Těžko odpovědět, jak říkám, zatím bych nikam neměl chodit a s nikým se stýkat. Co ale vím z toho, když jsem byl v Rusku a hrál jsem tam i s Finy, tak jsou spíše introverti, nebaví se s každým. To já ani nepotřebuju, protože jsem podobný typ. Myslím, že tady zapadnu. (úsměv) Ale to se ještě uvidí, protože jsem neměl šanci nikoho potkat. Jediný, kdo u mě byl, byl kustod, který mi hodil nějaké nafasované věci, ale byl to milý chlapík. Tak uvidíme.

A rodina za vámi do Finska přijede?

Manželka s malou přiletí na začátku září. Samozřejmě bude záležet, jaká bude situace, každý týden se to mění, takže je těžké něco plánovat. Ale zatím to tak vypadá. Doufám, že se nic dramatického ve světě nestane, přiletí a budeme tady nějakou část sezony spolu.

Jaká je aktuální epidemiologická situace ve Finsku a konkrétně v Tampere?

Právě že nulová. Co jsem vykomunikoval, tak v Tampere není snad nakažený nikdo, a ani v době největší vlny jich zde nebylo moc. Víceméně vše, co ve Finsku bylo, měly Helsinky a tam je to teď také na ústupu. I když jsem teď četl, že se čísla lehce zvedají, tak uvidíme. Finské noviny si bohužel nepřečtu a v Česku se o Finsku nemluví. Myslím si ale, že je to jedna ze zemí, které epidemie nezasáhla tak těžce. Teď je otázkou, zda je to dobře, nebo špatně.

Narážel jste na jazyk. Už jste stačil něco pochytit?

Něco už umím. Ale jde spíšeo základy jako „dobrý den“, „ahoj“, „děkuji“. Teď když jsem sám, je to těžší, až budu v kabině, tak to půjde rychleji a samo.

Když se vrátíme ke koronaviru, tak finská liga by měla začít v říjnu, bez restrikcí, s diváky. Je to reálné?

Já myslím, že jo. Vzhledem k tomu, že je tu málo nakažených. A pro Finy je stěžejní, aby mohli na stadiony diváci. Nedávno jsem četl článek, že pokud to tak nebude, tak pro ně nemá smysl ligu hrát. To je docela nepříjemné, ale doufám, že se to nezhorší a soutěž začne podle plánu.

Váš bývalý spoluhráč z Vítkovic a obránce Lukáš Klok na jaře v rozhovoru pro Deník prozradil, že mu nevyhovovala finská tma. Na to jste připraven?

Nikdy jsem to nezažil, takže těžko říct, ale já věřím, že jo. Teď je tu zrovna období, kdy sluníčko vychází v pět a zalézá v deset večer, takže je to super. Navíc panuje dobré počasí. Zatím si to užívám, protože vím, že v zimě toho bude méně. Je mi ale jasné, že celodenní tma není úplně příjemná. I když jako Ostravák jsem zvyklý, že si sluníčka v zimě moc neužiju.

Pravděpodobně ale ovzduší je v Tampere čerstvější, ne?

Je to tu čistší. Na druhé straně já bydlím za Porubou, tam je dobrý vzduch, takže si nemůžu stěžovat. (úsměv)

Kromě zmíněného Lukáše Kloka budou ve Finsku působit i další exvítkovičtí hráči – brankář Patrik Bartošák a útočník Šimon Stránský. Probírali jste to?

S Klokanem a Straňasem jsem trénoval po celou letní přípravu, takže jsme probírali, co se bude dít a na co se mám připravit. Klokan nám dával i nějaké rady. Pokud jde o Bartese, tak s ním jsem nebyl v kontaktu. Každopádně se těším. Byli jsme poslední roky spoluhráči, takže bude zajímavé teď znát někoho mezi soupeři.

Evidentně jste spokojený s tím, že jste na nabídku kývl?

Samozřejmě, jinak bych tady nebyl. Když nabídka přišla, trochu mě to překvapilo, ale už jsem potřeboval změnu a byl jsem rád, že se ozval zrovna takový klub, který má ambice patřit k top ve Finsku. Jistě, minulá sezona nebyla ideální, ale já si nemyslím, že bych individuálně hrál úplně špatně. Osobně šlo o docela dobrý ročník. Pochopitelně hlavní pozornost je ale upřena na výsledek týmu, a ten dobrý nebyl. Pak se to globalizuje.

Docela jste svým rozhodnutím o odchodu zaskočil spoluhráče i vedení ve Vítkovicích, nemyslíte?

Byl jsem připraven pokračovat, ale měl jsem ve smlouvě klauzuli, že pokud přijde nabídka, tak můžu odejít. Nabídka přišla, využil jsem toho, i když vím, že jsem asi vedení zaskočil. Nevím, jestli s touto možností počítali, ale stalo se. Já se samozřejmě musím dívat i na sebe, co je pro mě individuálně nejlepší řešení, a proto jsem zvolil tento krok. Teď se na to soustředím a uvidíme, co bude. Hlavně se chci připravit, ať jsem po fyzické stránce na ligu nachystaný, což si myslím, že se mi v létě povedlo. Teď jsou zádrhel ty dva týdny, ale musím to vydržet. Až se vše rozjede, bude to v pohodě.

Máte ponětí, jak vám bude tamní hokej vyhovovat?

Finskou ligu jsem ještě nehrál, takže těžko říct. Ale myslím, že je to rychlejší než KHL, je zde hodně mladých hráčů, což by mi mohlo vyhovovat. Ne že bych byl nějaký rychlík, ale kdyby mi nějaké mladé dravé a gólové útočníky dali do pětky, tak by můj přehled a přihrávka mohly být platné. Paradoxně by mi to mohlo vyhovovat více než KHL, která je jiná. Určitě se na to těším.

V mužstvu budete patřit ke starším hráčům, už jste s manažerem či trenérem mluvil o své úloze v týmu?

Odešel jim do Švédska první centr, takže já jsem za něj náhrada. S tím jsem tady šel. Pokud jde o kabinu, tak pokud jsem se díval dobře, měl bych být nejstarší. To je pro mě novinka, ale ve Vítkovicích jsem také byl jeden z nejstarších a zvládlo se to. Bude tedy záležet, jestli kluci budou umět anglicky, případně co pochytím z finštiny, abych je mohl motivovat, burcovat.

Ale je asi zvláštní být v 31 letech nejstarším členem mužstva, co říkáte?

To je, ale takhle to tady mají, loni byli nejmladší v celé lize, letos to tak asi bude zase, ale já si myslím, že ti kluci to tak neberou a jdou střemhlav do zápasu. To je určitě dobře.

Ilves se v minulé sezoně pohyboval nahoře, ambice tak budou asi podobné, viďte?

Určitě. Cílem by mělo být se dostat ze špičky tabulky do play-off. Tým vesměs zůstává stejný, jen odešel ten hráč do Švédska, naopak minimálně na začátek sezony by měl být Lukáš (Dostál), navíc se vrátil i kluk, který podepsal v Buffalu. Ambice jsou nejvyšší, což je super.