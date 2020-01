Devatenáctiletý hráč nastoupí do večerního utkání proti Kanadě, kterým Češi ukončí své působení v základní skupině turnaje.

Potvrdilo se totiž zranění útočníka Jana Jeníka, který už do turnaje nezasáhne. "Pro tým je to oslabení, ale na druhou stranu jsme viděli, co to s ním včera udělalo. Kluci se semkli a hráli skvěle jako tým," prohlásil po rozbruslení asistent trenéra Patrik Eliáš.

Na turnaji se tedy po zaplnění posledního volného místa na soupisce nepředstaví obránci Ivan Lytvynov z Českých Budějovic a Jan Mlčák z Litoměřic. "Padli nám dva důležití hráči Jeník a Lauko. Vojta bude připravený už do zápasu s Kanadou.

Ještě visí otazník nad Honzou Šírem. Máme jedenáct útočníků, kluci se nám budou muset protočit. Můžou na druhou stranu být rádi, že mají více času na ledě. Role se najednou trochu mění. Vašek Varaďa to v duelu s Američany točil dobře a vyrovnaně," řekl Eliáš.

Naopak do tréninkového procesu se po nemoci vrátil brankář Lukáš Dostál, proti Kandě však ještě nenastoupí. Českou svatyni bude znovu hájit Lukáš Pařík.

"Cítil se líp. Měl dva dny úplně volno, takže to není o tom, aby šel do zápasu s Kanadou. Pářa ale odchytal dobře utkání s Amerikou, měl to dobře postavený a jde do duelu proti Kanadě," uvedl Eliáš.

Střondala čtrnáctým útočníkem

Litoměřický Vojtěch Střondala absolvoval s týmem celou přípravu, odehrál i duel proti Švédsku, jenže do základního kádru se neprosadil. Po zranění Jakuba Lauka a Jana Jeníka se ale trenéři rozhodli doplnit jej na soupisku jako čtrnáctého útočníka.

"Je to o trpělivosti a myslím si, že když to člověk zvládne, tak z toho má pak větší radost. Je samozřejmě škoda, že se kluci zranili, ale já mám teď radost a budu pro tým předvádět, co ve mně je," řekl odchovanec Poruby novinářům po dnešním dopoledním tréninku.

S kým v útoku proti Kanadě nastoupí, ještě netušil. "To je na trenérech, kam mě dají. Osobně mi je to jedno. Budu rád, když budu moct týmu pomoct," řekl útočník Litoměřic, který v minulosti často nastupoval s Karlem Pláškem. Oba jsou totiž kmenoví hráči Komety Brno. "Už jsem nějaký týden nehrál, o to větší chuť ale mám do zápasu," uvedl Střondala.

Debut na juniorském MS pro něj bude speciálnější, neboť se narodil právě v Ostravě. "Přijde rodina, přítelkyně. To je motivace navíc, je pro koho hrát. I pro diváky, kteří jsou úžasní," ocenil Střondala podporu fanoušků v Ostravar areně.