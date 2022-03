Po zápase vítkovický mladík přiznal, že prosadit se proti kvalitnímu protivníkovi je složité. „Máme problém se dostat přes urputnou obranu Třince, natož ke střele. To musíme zlepšit, víc se tlačit do brány a věřit, že nám tam něco spadne. Nějaký odraz,“ zadoufal.

„Zítra je další den, neskládáme zbraně. Půjdeme vyhrát,“ prohlásil po zápase odhodlaně Jan Bernovský.

Čtvrtfinálové derby na hraně! Oceláři vyhráli i ve Vítkovicích, rozhodl Musil

Zatím se nedaří střílet góly, dali jste jen dva. Proč?

Nepadá nám to tam. Prostě musíme být trpěliví, víc to tam tlačit a věřit, že se něco ujme a to nás nakopne. A pak přidat další.

Naproti tomu soupeř se skóroval poměrně šťastně, co myslíte?

Stává se to. To je hokej. Někdy to padne na jedné straně, jindy na druhé, my měli štěstí minule, teď ho měl Třinec. Ale oni mají kvalitu všude, stačí jim, když dají dva góly, pak to zavřou a to jim vyhovuje. Pro nás je to těžké. My se musíme do brány tlačit.

Derby Vítkovic s Oceláři v Ostravě přitáhlo 7435 diváků. Bylo choreo, najděte se

Zatím se prosazujete hlavně v přesilovkách, zároveň Třinec držíte na uzdě.

Jeden gól dnes je fajn, ale musíme si jimi pomoci ještě víc. Třinec je má velmi silné, takže si musíme dávat pozor na zbytečné fauly. Víme, jakou sílu mají v útoku, zhruba víme i co hrají, takže máme recept, jak to bránit. Snad to tak půjde dál.

Ve čtvrtek musíte vyhrát, jinak je konec. Co od utkání očekáváte?

Že to bude podobné, jako dnes. Vše je o jeden gól, takže my musíme být těmi lepšími a vstřelit o branku víc než Třinec.

Dvakrát téměř 5 tisíc, skvělá kulisa. Derby Ocelářů a Vítkovic táhlo, najděte se

Asi by bylo dobré dát poprvé v sérii gól jako první, že?

Samozřejmě. Snažíme se, vždy je to lepší vést, hraje se nám lépe a nejsme tak svázaní, ale bohužel, zatím to nejde. Začátek je vždy víc o bránění, nikdo nechce udělat chybu, postupně se to víc otvírá. Třinec je pak ve vedení, takže i my musíme jít dopředu, a z toho jsou pak chyby vzadu.