Zkušený útočník má být jednou z hlavních ofenzivních zbraní ostravského celku, ve středu s Kometou si však do statistik místo kanadských bodů připsal čtyři trestné minuty. „Sám to vnímám. Je to dřina a zbytečná,“ přiznal.

V čem jsou příčiny trápení mužstva v koncovce?

Vytváříme si málo šancí. Dovolme si víc, někdy zariskujme. Musíme prostě udělat takový zodpovědný risk, kdy to ale budeme mít vzadu zajištěné. Máme málo střelby. Celkově na tom pracujeme, ale v zápase to pak není ono. Dneska to byl zápas, kdy je člověk sedřený, všechno, ale prohraje 0:1. To je šílené.

Bylo Brno o ten gól lepší?

Prosadilo se z přesilovky, to rozhodlo. Jinak si nemyslím, že by toho měli nějak moc, byl to vyrovnaný zápas, jen my nedáme přesilovku. Oni si tím pomohli.

Čím si vysvětlujete, že se vám až na nějakou tu výjimku v početních výhodách nedaří?

Za mě je to moc opatrné. Chybí tomu sebevědomí. Místo toho, aby to šlo bim, bim, bim a střela, urvali jsme to, zjednodušili, tak… Prostě musíme hrát jednoduše a musí nám to tam spadnout. My místo toho od začátku hledáme nějaké signály, že si nahrajeme a pak se díváme. Takhle to už nefunguje. To musí být rychlá krosovka, pak hned střela a dorážka. Pracujeme na tom, ale ještě to není ono.

A co častá vyloučení? Ta vás také sráží.

Jasně, tam jsem byl dneska dvakrát já. Stojí to určitě síly.