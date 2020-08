A úspěšně. V duelu 5. kola Generali Česká Cupu pomohl k vítězství nad Zlínem 5:3. „Myslím, že jsem to celkem zvládl. Čekal jsem to horší,“ usmíval se muž, který se v létě nevrátil do zámoří a ukončil kariéru v NHL. Po utkání nechyběly ani jeho vtipné poznámky.

Jak se vám hrálo?

Po pěti měsících jsem se chtěl připravit, zažít herní situace, což si myslím, že se povedlo. Byl to první zápas, takže věřím, že se to bude zlepšovat, hlavně jsme jako tým podali dobrý výkon. Kluky musím pochválit, že do toho od první třetiny šli, myslím, že jsme byli jasně lepší a získali tři body.

Jaké máte pocity ze současné úrovně českého hokeje?

Já myslím, že je to tady pořád kvalitní liga. Osobní pocity mám dobré, těšil jsem se, jen škoda, že diváků nemůže být více. Myslím ale, že postupem času se to zlepší.

Po letech jste musel na helmu připnout plexisklo, jaké to bylo?

Ptal jsem se i rozhodčích, jak to budou řešit, protože se přiznám, že to je pro mě problém. Mám ho zvednuté a vím, že je to vidět. Doufám, že budou shovívaví a nechají mě v tom hrát.

Co pro vás znamená, že jste hned dostal kapitánské céčko?

Já nevím, co to pro mě znamená. Myslím si, že tým není od toho, kdo bude kapitán. Máme tam další kluky-veterány a kvalitní hráče do kabiny, takže si myslím, že se v této roli budeme trochu střídat. Myslím, že je jedno, kdo má to céčko na hrudi.

Nastoupil jste s číslem 16. Vaše obligátní 46 nebyla?

Jsme v české lize, takže to nebudu komentovat, ale normálně bych měl nastoupit se čtyřicet šestkou. Akorát je to takové, jaké to je. Koronavirus postihl každého.

Párkrát jste jistil situaci u hrozících potyček, musel jste se hodně mračit?

(usměje se) Ne, to vůbec. Mě to bavilo. Štenclík tam vyskakoval do těch největších hráčů, to je vždycky super. Jinak to mělo náboj, lidi to muselo bavit.

S Bedřichem Köhlerem jste se na sebe u jednoho oslabení usmívali, co jste řešili?

Jen čistě taktiku. Dlouho jsme se neviděli, tak jsme prohodili pár slov.

Často jste se objevoval i v ofenzivě…

Tak já si myslím, že proto si mě tady Vítkovice vzaly. Abych dával góly, měl hodně asistencí a přejížděl do ofenzivního tlaku. (úsměv) Ale ne. Já si to musím vyzkoušet, dokud to jde. Až bude liga, budu se držet zase vzadu. To se na mě už bude křičet.

Přidal jste i nějaké hity, znamená to, že už se cítíte dobře a připravený?

Ještě to nebyl ten čas, ale už jsem tu byl pod tlakem, že musím nastoupit. Takže jsem do toho šel.