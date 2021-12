Stop nevystavil ani Krejčí, Vítkovicím pomohly přesilovky. Výhru viděl i Kubina

Podle útočníka a jednoho ze střelců v duelu Jana Hrušky tým konečně sehrál přesilovky tak, jak si představoval. „Po jejich vyrovnání na 3:3 byl zápas výsledkově nejvyrovnanější, ale pak asi jejich nedisciplinovaností a naším gólem v přesilovce 5 na 3 jsme to překlopili na naší stranu,“ byl rád Hruška.

„Myslím si, že každý na svém místě odvedl maximum a díky tomu se tam otevíraly prostory na nějaké zakončení. Samozřejmě dalo by se říct, že po tom prvním gólu se to začalo k nám i více odrážet. Ale to je i vyšším sebevědomím, když se něco podaří, tak to člověku víc lepí a pak nám tam ty góly napadají,“ dodal.

BANÍK OČIMA DENÍKU: Premianti Tetour a Fleišman. Komu to nešlo a co soudí Lukeš?

Sehranosti útočníků jako jsou právě Jan Hruška, Lukáš Krenželok, Roberts Bukarts a Dominik Lakatoš přispívá i přítomnost jediného zadáka – Alexeje Solovjeva. „Je silný na puku, má přehled a výbornou střelu. Umí dobře podržet puk a rozehrát ho, takže má všechno co potřebuje bek v přesilovce, ale i při hře pět na pět,“ měl jasno Hruška.

Naproti tomu Miloš Holaň je v otázce přínosu ruského obránce tajemnější. „Nechtěl bych to prozrazovat, v čem je dobrý. Prostě je díky němu více variant,“ řekl jen.

Kanonýr Slovácka nevyšel, Baník se zajímá o Faltu. Jánoš na odchodu. Do Karviné?

Hruška přiznal, že tým si víc věří. S tím souvisí i nedávný příchod útočníka Dominika Lakatoše. „Do té doby jsme hráli zodpovědně, celou sezonu hrajeme zodpovědně dozadu, ale s příchodem Lakatoše přišla lepší produktivita a taková ta víra, že se ten zápas dokáže zlomit a nějaká branka padne. Takže teď nevyhráváme 2:1, ale občas se i ustřelíme,“ usmál se na závěr.

Vítkovice drží sérii třinácti utkání se ziskem alespoň jednoho bodu. Natáhnou ji dnes v závěrečném duelu roku 2021 v Mladé Boleslavi?