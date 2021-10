Ačkoli česká nejvyšší soutěž běží už téměř měsíc, Ostravané se ve své aréně ukázat nemohli. Důvodem bylo mistrovství Evropy ve volejbalu, elitní turnaj tenistek a velký koncert, které Ostravar Aréna hostila. Vítkovice během té doby absolvovaly sérii šesti venkovních duelů, ze kterých vytěžili polovinu možných bodů, tedy devět. Na návrat do Ostravy je tým hodně natěšený.

„Po minulé sezoně, kdy nebyli na stadionech diváci, se to konečně vrací a budeme si moci užít i tuto stránku, která k hokeji patří. Věříme v početnou návštěvu, pomoc publika a samozřejmě dobrý výsledek. Pevně doufám, že to tak mají i hráči,“ uvedl trenér Miloš Holaň. Bývalý skvělý obránce je také jednou z tváří nové reklamní kampaně klubu Val na Vítky, která zve hokejové fanoušky do ochozů vítkovické haly.

Zdroj: Youtube

„Hrozně se mi líbilo, že jsme si mohli zařvat nebo prodat si to tak, jak chceme,“ usmál se Holaň při dotazu na video, které kampaň doprovází. „Je to klasický ostravský výraz, takže super. Zaujalo mě to,“ dodal kouč Vítkovic.

Po pátečním duelu proti Vervě se Vítkovice vrátí na ledy soupeřů (v Českých Budějovicích 10. října, v Pardubicích 13. října a v Hradci Králové 15. října), ovšem následovat bude atraktivní domácí trojzápas.

V neděli 17. října s vicemistry z Liberce, o tři dny později první derby sezony proti mistrovskému Třinci a jen za další dva dny přijede do Ostravy nováček z Kladna i s legendárními útočníky Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem.

Více o kampani Val na Vítky.